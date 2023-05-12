https://ria.ru/20230512/sobstvennost-1871269253.html

В Кремле осудили посягательства на российскую собственность за рубежом

В Кремле осудили посягательства на российскую собственность за рубежом - РИА Новости, 12.05.2023

В Кремле осудили посягательства на российскую собственность за рубежом

Посягательства на российскую собственность за рубежом недопустимы, ни у кого не должно возникать сомнений, что Россия будет защищать свои интересы, заявил... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:52

2023-05-12T12:52

2023-05-12T13:00

россия

дмитрий песков

евросоюз

кристиан виганд

украина

в мире

европа

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Посягательства на российскую собственность за рубежом недопустимы, ни у кого не должно возникать сомнений, что Россия будет защищать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что у ЕС есть юридическое заключение о том, что иммобилизованные на территории Евросоюза активы России можно использовать для восстановления Украины, идет обсуждение возможного использования доходов от этих активов."Это посягательство на право собственности - частной, государственной или корпоративной. И в первом, и во втором, и в третьем случае это абсолютно недопустимо, такие посягательства. Поэтому надо посмотреть все-таки, что они представят в качестве обоснования. А то, что Россия будет защищать по мере возможности свои интересы, - это ни у кого не должно вызывать сомнения", - сказал Песков журналистам на вопрос, как будет на это реагировать Россия.

https://ria.ru/20230505/aktivy-1869881707.html

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украина

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Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, евросоюз, кристиан виганд, украина, в мире, европа