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В Кремле осудили посягательства на российскую собственность за рубежом - РИА Новости, 12.05.2023
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12:52 12.05.2023 (обновлено: 13:00 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/sobstvennost-1871269253.html
В Кремле осудили посягательства на российскую собственность за рубежом
В Кремле осудили посягательства на российскую собственность за рубежом - РИА Новости, 12.05.2023
В Кремле осудили посягательства на российскую собственность за рубежом
Посягательства на российскую собственность за рубежом недопустимы, ни у кого не должно возникать сомнений, что Россия будет защищать свои интересы, заявил... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:52
2023-05-12T13:00
россия
дмитрий песков
евросоюз
кристиан виганд
украина
в мире
европа
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Посягательства на российскую собственность за рубежом недопустимы, ни у кого не должно возникать сомнений, что Россия будет защищать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что у ЕС есть юридическое заключение о том, что иммобилизованные на территории Евросоюза активы России можно использовать для восстановления Украины, идет обсуждение возможного использования доходов от этих активов."Это посягательство на право собственности - частной, государственной или корпоративной. И в первом, и во втором, и в третьем случае это абсолютно недопустимо, такие посягательства. Поэтому надо посмотреть все-таки, что они представят в качестве обоснования. А то, что Россия будет защищать по мере возможности свои интересы, - это ни у кого не должно вызывать сомнения", - сказал Песков журналистам на вопрос, как будет на это реагировать Россия.
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россия, дмитрий песков, евросоюз, кристиан виганд, украина, в мире, европа
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Кристиан Виганд, Украина, В мире, Европа
В Кремле осудили посягательства на российскую собственность за рубежом

Пресс-секретарь Песков: посягательства на российскую собственность за рубежом недопустимы

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Посягательства на российскую собственность за рубежом недопустимы, ни у кого не должно возникать сомнений, что Россия будет защищать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что у ЕС есть юридическое заключение о том, что иммобилизованные на территории Евросоюза активы России можно использовать для восстановления Украины, идет обсуждение возможного использования доходов от этих активов.
"Это посягательство на право собственности - частной, государственной или корпоративной. И в первом, и во втором, и в третьем случае это абсолютно недопустимо, такие посягательства. Поэтому надо посмотреть все-таки, что они представят в качестве обоснования. А то, что Россия будет защищать по мере возможности свои интересы, - это ни у кого не должно вызывать сомнения", - сказал Песков журналистам на вопрос, как будет на это реагировать Россия.
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РоссияДмитрий ПесковЕвросоюзКристиан ВигандУкраинаВ миреЕвропа
 
 
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