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В Луганске простились с погибшим соратником Прилепина Шубиным - РИА Новости, 12.05.2023
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15:50 12.05.2023 (обновлено: 18:27 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/shubin-1871334023.html
В Луганске простились с погибшим соратником Прилепина Шубиным
В Луганске простились с погибшим соратником Прилепина Шубиным - РИА Новости, 12.05.2023
В Луганске простились с погибшим соратником Прилепина Шубиным
В Луганске простились с погибшим соратником сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александром Шубиным, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:50
2023-05-12T18:27
происшествия
луганск
луганская народная республика
нижегородская область
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. В Луганске простились с погибшим соратником сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александром Шубиным, передает корреспондент РИА Новости. Церемония состоялась в холле Луганского академического украинского музыкально-драматического театра. Проститься с Шубиным пришли его родные, друзья, сослуживцы. "Тут все говорят про молодежь, героев-пионеров, героев-молодогвардейцев, и он точно впитал это в себя. Потому что в 2014 году семью эвакуировали в Татарстан, а старший брат остался здесь служить. Он сбежал от родителей, и в итоге его в полях здесь выловили, потому что он шел служить за свой дом. Похоронят его на своей земле… Он воин", - сказал руководитель штаба Прилепина в ЛНР Юрий Мезинов. Похоронили Шубина на одном из кладбищ Луганска. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230509/prilepin-1870627087.html
луганск
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происшествия, луганск, луганская народная республика, нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика, Нижегородская область, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
В Луганске простились с погибшим соратником Прилепина Шубиным

В Луганске похоронили соратника Прилепина Шубина, погибшего при взрыве машины

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЛюди на церемонии прощания с водителем писателя и политика Захара Прилепина Александром Шубиным
Люди на церемонии прощания с водителем писателя и политика Захара Прилепина Александром Шубиным - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Люди на церемонии прощания с водителем писателя и политика Захара Прилепина Александром Шубиным
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. В Луганске простились с погибшим соратником сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александром Шубиным, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония состоялась в холле Луганского академического украинского музыкально-драматического театра. Проститься с Шубиным пришли его родные, друзья, сослуживцы.
"Тут все говорят про молодежь, героев-пионеров, героев-молодогвардейцев, и он точно впитал это в себя. Потому что в 2014 году семью эвакуировали в Татарстан, а старший брат остался здесь служить. Он сбежал от родителей, и в итоге его в полях здесь выловили, потому что он шел служить за свой дом. Похоронят его на своей земле… Он воин", - сказал руководитель штаба Прилепина в ЛНР Юрий Мезинов. Похоронили Шубина на одном из кладбищ Луганска.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
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ПроисшествияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаНижегородская областьЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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