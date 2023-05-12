В Луганске простились с погибшим соратником Прилепина Шубиным
В Луганске похоронили соратника Прилепина Шубина, погибшего при взрыве машины
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЛюди на церемонии прощания с водителем писателя и политика Захара Прилепина Александром Шубиным
Люди на церемонии прощания с водителем писателя и политика Захара Прилепина Александром Шубиным
ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. В Луганске простились с погибшим соратником сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александром Шубиным, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония состоялась в холле Луганского академического украинского музыкально-драматического театра. Проститься с Шубиным пришли его родные, друзья, сослуживцы.
"Тут все говорят про молодежь, героев-пионеров, героев-молодогвардейцев, и он точно впитал это в себя. Потому что в 2014 году семью эвакуировали в Татарстан, а старший брат остался здесь служить. Он сбежал от родителей, и в итоге его в полях здесь выловили, потому что он шел служить за свой дом. Похоронят его на своей земле… Он воин", - сказал руководитель штаба Прилепина в ЛНР Юрий Мезинов. Похоронили Шубина на одном из кладбищ Луганска.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.