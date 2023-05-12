https://ria.ru/20230512/shubin-1871334023.html

В Луганске простились с погибшим соратником Прилепина Шубиным

В Луганске простились с погибшим соратником Прилепина Шубиным - РИА Новости, 12.05.2023

В Луганске простились с погибшим соратником Прилепина Шубиным

В Луганске простились с погибшим соратником сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александром Шубиным, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:50

2023-05-12T15:50

2023-05-12T18:27

происшествия

луганск

луганская народная республика

нижегородская область

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871365880_0:204:2917:1844_1920x0_80_0_0_ce97a3acd72d18701e8e819e35fcc5de.jpg

ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. В Луганске простились с погибшим соратником сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александром Шубиным, передает корреспондент РИА Новости. Церемония состоялась в холле Луганского академического украинского музыкально-драматического театра. Проститься с Шубиным пришли его родные, друзья, сослуживцы. "Тут все говорят про молодежь, героев-пионеров, героев-молодогвардейцев, и он точно впитал это в себя. Потому что в 2014 году семью эвакуировали в Татарстан, а старший брат остался здесь служить. Он сбежал от родителей, и в итоге его в полях здесь выловили, потому что он шел служить за свой дом. Похоронят его на своей земле… Он воин", - сказал руководитель штаба Прилепина в ЛНР Юрий Мезинов. Похоронили Шубина на одном из кладбищ Луганска. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230509/prilepin-1870627087.html

луганск

луганская народная республика

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, луганск, луганская народная республика, нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина