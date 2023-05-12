https://ria.ru/20230512/shtrafy-1871358133.html
Facebook* и Telegram погасили штрафы по исполнительным производствам
Facebook* и Telegram погасили штрафы по исполнительным производствам - РИА Новости, 12.05.2023
Facebook* и Telegram погасили штрафы по исполнительным производствам
Facebook* и Telegram погасили судебные штрафы по исполнительным производствам, сообщил в интервью РИА Новости глава Федеральной службы судебных приставов... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:42
2023-05-12T16:42
2023-05-12T16:48
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
интернет
дмитрий аристов
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технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Facebook* и Telegram погасили судебные штрафы по исполнительным производствам, сообщил в интервью РИА Новости глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов."Facebook* и Telegram погасили судебные штрафы по исполнительным производствам", - сказал он в кулуарах на Петербургского международного юридического форума.Сумма штрафов, наложенных на Meta Platforms* за неудаление запрещенного в РФ контента, еще в прошлом году превысила 100 миллионов рублей. Кроме того, за неоднократные нарушения российского законодательства американская компания подверглась оборотному штрафу - почти 2 миллиарда рублей.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230510/telegram-1870914258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), интернет, дмитрий аристов, facebook, telegram, технологии, соцсети, мессенджер, социальные сети
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Интернет, Дмитрий Аристов, Facebook, Telegram, Технологии, Соцсети, Мессенджер, Социальные сети
Facebook* и Telegram погасили штрафы по исполнительным производствам
Facebook и Telegram погасили в России судебные штрафы по исполнительным производствам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Facebook* и Telegram погасили судебные штрафы по исполнительным производствам, сообщил в интервью РИА Новости глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
"Facebook* и Telegram погасили судебные штрафы по исполнительным производствам", - сказал он в кулуарах на Петербургского международного юридического форума.
«
"Также могу заверить, что службой проводится работа по принудительному взысканию штрафов, вынесенных в отношении международных компаний за нарушение российского законодательства", — добавил Аристов.
Сумма штрафов, наложенных на Meta Platforms* за неудаление запрещенного в РФ контента, еще в прошлом году превысила 100 миллионов рублей. Кроме того, за неоднократные нарушения российского законодательства американская компания подверглась оборотному штрафу - почти 2 миллиарда рублей.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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