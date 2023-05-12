https://ria.ru/20230512/shtrafy-1871358133.html

Facebook* и Telegram погасили штрафы по исполнительным производствам

Facebook* и Telegram погасили штрафы по исполнительным производствам - РИА Новости, 12.05.2023

Facebook* и Telegram погасили штрафы по исполнительным производствам

Facebook* и Telegram погасили судебные штрафы по исполнительным производствам, сообщил в интервью РИА Новости глава Федеральной службы судебных приставов... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:42

2023-05-12T16:42

2023-05-12T16:48

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Facebook* и Telegram погасили судебные штрафы по исполнительным производствам, сообщил в интервью РИА Новости глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов."Facebook* и Telegram погасили судебные штрафы по исполнительным производствам", - сказал он в кулуарах на Петербургского международного юридического форума.Сумма штрафов, наложенных на Meta Platforms* за неудаление запрещенного в РФ контента, еще в прошлом году превысила 100 миллионов рублей. Кроме того, за неоднократные нарушения российского законодательства американская компания подверглась оборотному штрафу - почти 2 миллиарда рублей.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230510/telegram-1870914258.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), интернет, дмитрий аристов, facebook, telegram, технологии, соцсети, мессенджер, социальные сети