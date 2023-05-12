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ЛДПР предложит ввести штрафы до миллиона рублей за рекламные звонки - РИА Новости, 12.05.2023
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03:16 12.05.2023 (обновлено: 03:54 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/shtraf-1871178936.html
ЛДПР предложит ввести штрафы до миллиона рублей за рекламные звонки
ЛДПР предложит ввести штрафы до миллиона рублей за рекламные звонки - РИА Новости, 12.05.2023
ЛДПР предложит ввести штрафы до миллиона рублей за рекламные звонки
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что внесет в пятницу в Госдуму законопроект о штрафах до одного миллиона рублей за рекламные... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T03:16
2023-05-12T03:54
общество
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что внесет в пятницу в Госдуму законопроект о штрафах до одного миллиона рублей за рекламные звонки. Часть первую статьи 18 закона "О рекламе" после слов "допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы" предполагается дополнить словами "предварительное согласие абонента или адресата на получение рекламы может быть отозвано абонентом или адресатом в форме устного сообщения рекламораспространителю об отзыве предварительного согласия в процессе распространения рекламы", говорится в тексте законопроекта, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Статью 14.3 КоАП предлагается дополнить частью о том, что неисполнение рекламораспространителем или оператором рекламной системы требования в форме устного сообщения абонента влечет наложение административного штрафа до 150 тысяч рублей (на юрлиц), отмечается в законопроекте. Кроме того, предполагается, что повторное совершение такого административного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.
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общество, борис чернышов (депутат)
Общество, Борис Чернышов (депутат)
ЛДПР предложит ввести штрафы до миллиона рублей за рекламные звонки

Депутат Чернышов внесет в Госдуму проект о штрафах до миллиона рублей за рекламные звонки

© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Fotolia / lavio
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что внесет в пятницу в Госдуму законопроект о штрафах до одного миллиона рублей за рекламные звонки.
Часть первую статьи 18 закона "О рекламе" после слов "допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы" предполагается дополнить словами "предварительное согласие абонента или адресата на получение рекламы может быть отозвано абонентом или адресатом в форме устного сообщения рекламораспространителю об отзыве предварительного согласия в процессе распространения рекламы", говорится в тексте законопроекта, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Статью 14.3 КоАП предлагается дополнить частью о том, что неисполнение рекламораспространителем или оператором рекламной системы требования в форме устного сообщения абонента влечет наложение административного штрафа до 150 тысяч рублей (на юрлиц), отмечается в законопроекте.
Кроме того, предполагается, что повторное совершение такого административного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.
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