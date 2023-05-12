https://ria.ru/20230512/shtraf-1871178936.html

ЛДПР предложит ввести штрафы до миллиона рублей за рекламные звонки

ЛДПР предложит ввести штрафы до миллиона рублей за рекламные звонки - РИА Новости, 12.05.2023

ЛДПР предложит ввести штрафы до миллиона рублей за рекламные звонки

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что внесет в пятницу в Госдуму законопроект о штрафах до одного миллиона рублей за рекламные... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T03:16

2023-05-12T03:16

2023-05-12T03:54

общество

борис чернышов (депутат)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что внесет в пятницу в Госдуму законопроект о штрафах до одного миллиона рублей за рекламные звонки. Часть первую статьи 18 закона "О рекламе" после слов "допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы" предполагается дополнить словами "предварительное согласие абонента или адресата на получение рекламы может быть отозвано абонентом или адресатом в форме устного сообщения рекламораспространителю об отзыве предварительного согласия в процессе распространения рекламы", говорится в тексте законопроекта, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Статью 14.3 КоАП предлагается дополнить частью о том, что неисполнение рекламораспространителем или оператором рекламной системы требования в форме устного сообщения абонента влечет наложение административного штрафа до 150 тысяч рублей (на юрлиц), отмечается в законопроекте. Кроме того, предполагается, что повторное совершение такого административного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230403/popravki-1862769921.html

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общество, борис чернышов (депутат)