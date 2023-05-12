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Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни
Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни - РИА Новости, 12.05.2023
Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни
Даня Киселев – молодая и уже популярная звезда российского кино. Как парню из Мурманска удалось завоевать внимание зрителя – в новом эпизоде подкаста "Роман о шоубизе"
2023-05-12T14:00
2023-05-12T14:00
2023-05-12T14:00
роман о шоубизе
технологии
мурманск
виктория толстоганова
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Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни
Даня Киселев – молодая и уже популярная звезда российского кино. Как парню из Мурманска удалось завоевать внимание зрителя – в новом эпизоде подкаста "Роман о шоубизе"
audio/mpeg
Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни
Даня Киселев – молодая и уже популярная звезда российского кино. Как парню из Мурманска удалось завоевать внимание зрителя – в новом эпизоде подкаста "Роман о шоубизе"
audio/mpeg
В разговоре с шеф-редактором отдела "Культура и стиль жизни" Романом Харрасовым он рассказал:1. О роли в спектакле "Это все она" и работе с Викторией Толстогановой.2. Как прошли съемки сериала "Райцентр".3. Сложно ли молодому актеру попасть в кино.4. Есть ли дружба между коллегами по цеху.5. Что происходит в личной жизни молодого актера. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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технологии, мурманск, виктория толстоганова, аудио
Роман о шоубизе, Технологии, Мурманск, Виктория Толстоганова
Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни
Даня Киселев – молодая и уже популярная звезда российского кино. Как парню из Мурманска удалось завоевать внимание зрителя – в новом эпизоде подкаста "Роман о шоубизе"