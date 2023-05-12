Рейтинг@Mail.ru
Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/shoubiz-1871120908.html
Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни
Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни - РИА Новости, 12.05.2023
Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни
Даня Киселев – молодая и уже популярная звезда российского кино. Как парню из Мурманска удалось завоевать внимание зрителя – в новом эпизоде подкаста "Роман о шоубизе"
2023-05-12T14:00
2023-05-12T14:00
роман о шоубизе
технологии
мурманск
виктория толстоганова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871206515_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a601e31b71d17f9cb272f8f7589232b9.png
Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни
Даня Киселев – молодая и уже популярная звезда российского кино. Как парню из Мурманска удалось завоевать внимание зрителя – в новом эпизоде подкаста "Роман о шоубизе"
audio/mpeg
Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни
Даня Киселев – молодая и уже популярная звезда российского кино. Как парню из Мурманска удалось завоевать внимание зрителя – в новом эпизоде подкаста "Роман о шоубизе"
audio/mpeg
В разговоре с шеф-редактором отдела "Культура и стиль жизни" Романом Харрасовым он рассказал:1. О роли в спектакле "Это все она" и работе с Викторией Толстогановой.2. Как прошли съемки сериала "Райцентр".3. Сложно ли молодому актеру попасть в кино.4. Есть ли дружба между коллегами по цеху.5. Что происходит в личной жизни молодого актера. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871206515_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_d4523e452b28cb8239c6d8e80b2247f2.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, мурманск, виктория толстоганова, аудио
Роман о шоубизе, Технологии, Мурманск, Виктория Толстоганова
Роман о шоубизе

Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни

Роман о шоубизе
Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Даня Киселев – молодая и уже популярная звезда российского кино. Как парню из Мурманска удалось завоевать внимание зрителя – в новом эпизоде подкаста "Роман о шоубизе"
В разговоре с шеф-редактором отдела "Культура и стиль жизни" Романом Харрасовым он рассказал:
1. О роли в спектакле "Это все она" и работе с Викторией Толстогановой.
2. Как прошли съемки сериала "Райцентр".
3. Сложно ли молодому актеру попасть в кино.
4. Есть ли дружба между коллегами по цеху.
5. Что происходит в личной жизни молодого актера.
________
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
 
Роман о шоубизеТехнологииМурманскВиктория Толстоганова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала