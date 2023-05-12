https://ria.ru/20230512/shoubiz-1871120908.html

Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни

Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни - РИА Новости, 12.05.2023

Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни

Даня Киселев – молодая и уже популярная звезда российского кино. Как парню из Мурманска удалось завоевать внимание зрителя – в новом эпизоде подкаста "Роман о шоубизе"

2023-05-12T14:00

2023-05-12T14:00

2023-05-12T14:00

роман о шоубизе

технологии

мурманск

виктория толстоганова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871206515_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a601e31b71d17f9cb272f8f7589232b9.png

Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни Даня Киселев – молодая и уже популярная звезда российского кино. Как парню из Мурманска удалось завоевать внимание зрителя – в новом эпизоде подкаста "Роман о шоубизе" audio/mpeg

Даня Киселев – о фильме "Райцентр", спектакле "Это все она" и личной жизни Даня Киселев – молодая и уже популярная звезда российского кино. Как парню из Мурманска удалось завоевать внимание зрителя – в новом эпизоде подкаста "Роман о шоубизе" audio/mpeg

В разговоре с шеф-редактором отдела "Культура и стиль жизни" Романом Харрасовым он рассказал:1. О роли в спектакле "Это все она" и работе с Викторией Толстогановой.2. Как прошли съемки сериала "Райцентр".3. Сложно ли молодому актеру попасть в кино.4. Есть ли дружба между коллегами по цеху.5. Что происходит в личной жизни молодого актера. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, мурманск, виктория толстоганова, аудио