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ВСУ обстреливали школы в Донецке по пять раз, заявил Кулемзин
ВСУ обстреливали школы в Донецке по пять раз, заявил Кулемзин - РИА Новости, 12.05.2023
ВСУ обстреливали школы в Донецке по пять раз, заявил Кулемзин
Около 70 школ в Донецке обстреливались украинскими войсками до пяти раз, Киев знает, по каким объектам наносит удары, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:32
2023-05-12T15:32
2023-05-12T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
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киев
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Около 70 школ в Донецке обстреливались украинскими войсками до пяти раз, Киев знает, по каким объектам наносит удары, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Порядка 70 школ города Донецка до пяти раз обстреляны подряд. Укронацисты прекрасно знают, по каким объектам они бьют", - сказал Кулемзин в ходе прямого эфира в соцсетях. По его словам, исходя из военной ситуации, дистанционное обучение в школах будет продолжено.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857429164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ обстреливали школы в Донецке по пять раз, заявил Кулемзин
Мэр Кулемзин: многие школы в Донецке ВСУ обстреливали по пять раз, Киев знает, куда бьет