https://ria.ru/20230512/shkoly-1871329016.html

ВСУ обстреливали школы в Донецке по пять раз, заявил Кулемзин

ВСУ обстреливали школы в Донецке по пять раз, заявил Кулемзин - РИА Новости, 12.05.2023

ВСУ обстреливали школы в Донецке по пять раз, заявил Кулемзин

Около 70 школ в Донецке обстреливались украинскими войсками до пяти раз, Киев знает, по каким объектам наносит удары, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:32

2023-05-12T15:32

2023-05-12T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

киев

алексей кулемзин (донецк)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822585046_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_0e9707fa5ac810806dccaae12ce57793.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Около 70 школ в Донецке обстреливались украинскими войсками до пяти раз, Киев знает, по каким объектам наносит удары, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Порядка 70 школ города Донецка до пяти раз обстреляны подряд. Укронацисты прекрасно знают, по каким объектам они бьют", - сказал Кулемзин в ходе прямого эфира в соцсетях. По его словам, исходя из военной ситуации, дистанционное обучение в школах будет продолжено.

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857429164.html

донецк

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, киев, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины