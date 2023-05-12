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ВСУ обстреливали школы в Донецке по пять раз, заявил Кулемзин - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/shkoly-1871329016.html
ВСУ обстреливали школы в Донецке по пять раз, заявил Кулемзин
ВСУ обстреливали школы в Донецке по пять раз, заявил Кулемзин - РИА Новости, 12.05.2023
ВСУ обстреливали школы в Донецке по пять раз, заявил Кулемзин
Около 70 школ в Донецке обстреливались украинскими войсками до пяти раз, Киев знает, по каким объектам наносит удары, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:32
2023-05-12T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
киев
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Около 70 школ в Донецке обстреливались украинскими войсками до пяти раз, Киев знает, по каким объектам наносит удары, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Порядка 70 школ города Донецка до пяти раз обстреляны подряд. Укронацисты прекрасно знают, по каким объектам они бьют", - сказал Кулемзин в ходе прямого эфира в соцсетях. По его словам, исходя из военной ситуации, дистанционное обучение в школах будет продолжено.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857429164.html
донецк
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в мире, донецк, киев, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреливали школы в Донецке по пять раз, заявил Кулемзин

Мэр Кулемзин: многие школы в Донецке ВСУ обстреливали по пять раз, Киев знает, куда бьет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПомещение общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка
Помещение общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости
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Помещение общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Около 70 школ в Донецке обстреливались украинскими войсками до пяти раз, Киев знает, по каким объектам наносит удары, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Порядка 70 школ города Донецка до пяти раз обстреляны подряд. Укронацисты прекрасно знают, по каким объектам они бьют", - сказал Кулемзин в ходе прямого эфира в соцсетях.
По его словам, исходя из военной ситуации, дистанционное обучение в школах будет продолжено.
Помещение общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Мэр Донецка рассказал, сколько школ повредили при обстрелах со стороны ВСУ
13 марта, 04:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКиевАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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