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Умер актер из "12 стульев" Олег Севастьянов

Умер актер из "12 стульев" Олег Севастьянов - РИА Новости, 12.05.2023

Умер актер из "12 стульев" Олег Севастьянов

Советский актер и поэт Олег Севастьянов умер на 74-м году жизни, говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook.* РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T02:54

2023-05-12T02:54

2023-05-12T10:07

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Советский актер и поэт Олег Севастьянов умер на 74-м году жизни, говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook.*"С прискорбием сообщаем, что 10 мая 2023 года ушел из жизни Олег Севастьянов, актер по профессии, пастор и поэт по призванию", — говорится в сообщении.Олег Севастьянов окончил Школу-студию МХАТ в 1973 году. Будучи актером, получил известность благодаря картинам "Бронзовая птица", "Жердяйчик" и "12 стульев". В 1990 году Севастьянов стал лютеранским пастором, получил степень магистра богословия в США. Служил в лютеранских приходах в Москве и Эстонии. С 2012 года Севастьянов издал несколько книг духовной прозы и поэзии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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общество, россия, москва, эстония, сша