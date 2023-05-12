https://ria.ru/20230512/sdelka-1871272172.html

В Кремле рассказали, что необходимо для продления зерновой сделки

В Кремле рассказали, что необходимо для продления зерновой сделки - РИА Новости, 12.05.2023

В Кремле рассказали, что необходимо для продления зерновой сделки

Для продления зерновой сделки необходима реализация второй ее части, касающейся России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:58

2023-05-12T12:58

2023-05-12T13:17

россия

экономика

зерновая сделка

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оон

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Для продления зерновой сделки необходима реализация второй ее части, касающейся России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Стамбуле в среду и четверг прошли переговоры делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по продлению зерновой сделки. Черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров, при этом озвучиваются различные сроки ее продления, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Нет, для того, чтобы состоялась сделка, разговор двух президентов не поможет. Для того, чтобы состоялась эта сделка, нужно, чтобы была реализована вторая часть сделки, которая касается обещаний нам", - сказал Песков журналистам."Так как вчера… был брифинг нашего представителя, который был на переговорах в Стамбуле, пока не о чем сообщать, работа продолжается, контакты продолжаются, они будут продолжаться, но пока не о чем сообщать", - ответил Песков журналистам на вопрос о возможности продления зерновой сделки.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней – до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, зерновая сделка, в мире, турция, оон, дмитрий песков, украина, стамбул