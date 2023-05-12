https://ria.ru/20230512/sbory-1871193679.html

В Перми задержали мошенников за фейковые сборы на помощь участникам СВО

В Перми задержали мошенников за фейковые сборы на помощь участникам СВО - РИА Новости, 12.05.2023

В Перми задержали мошенников за фейковые сборы на помощь участникам СВО

Полиция задержала трех жителей Перми по подозрению в хищении денег под предлогом оказания помощи участникам специальной военной операции, они действовали через... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:04

2023-05-12T09:04

2023-05-12T10:32

происшествия

пермь

маргарита симоньян

россия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Полиция задержала трех жителей Перми по подозрению в хищении денег под предлогом оказания помощи участникам специальной военной операции, они действовали через поддельные аккаунты от имени главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Злоумышленники публиковали сообщения о закупке техники для нужд военнослужащих и предлагали желающим перечислять деньги на счета "волонтеров". Общее число подписчиков фейковых каналов превысило сто тысяч.Расследование продолжается, полицейские устанавливают детали всех криминальных эпизодов, личности потерпевших и размеры причиненного ущерба.МВД также опубликовало видео задержания фигурантов дела.На уточняющий вопрос он ответил, что на нужды спецоперации деньги так и не поступили.Другой задержанный сознался в содеянном и рассказал, что за криминальные посреднические услуги получал 1,5% от суммы похищенных средств за день.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале неоднократно предупреждала, что не ведет никаких сборов на нужды участников спецоперации.

https://ria.ru/20230424/feyki-1867428325.html

https://ria.ru/20230420/shtraf-1866564459.html

https://ria.ru/20230504/feyki-1869603567.html

пермь

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание мошенников, собиравших деньги для бойцов СВО Трое пермяков задержаны за хищение денег у желающих помочь участникам СВО, фигуранты "зарабатывали" через фейковые "каналы Маргариты Симоньян", сообщило МВД. 2023-05-12T09:04 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пермь, маргарита симоньян, россия