https://ria.ru/20230512/sbory-1871193679.html
В Перми задержали мошенников за фейковые сборы на помощь участникам СВО
В Перми задержали мошенников за фейковые сборы на помощь участникам СВО - РИА Новости, 12.05.2023
В Перми задержали мошенников за фейковые сборы на помощь участникам СВО
Полиция задержала трех жителей Перми по подозрению в хищении денег под предлогом оказания помощи участникам специальной военной операции, они действовали через... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:04
2023-05-12T09:04
2023-05-12T10:32
происшествия
пермь
маргарита симоньян
россия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Полиция задержала трех жителей Перми по подозрению в хищении денег под предлогом оказания помощи участникам специальной военной операции, они действовали через поддельные аккаунты от имени главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Злоумышленники публиковали сообщения о закупке техники для нужд военнослужащих и предлагали желающим перечислять деньги на счета "волонтеров". Общее число подписчиков фейковых каналов превысило сто тысяч.Расследование продолжается, полицейские устанавливают детали всех криминальных эпизодов, личности потерпевших и размеры причиненного ущерба.МВД также опубликовало видео задержания фигурантов дела.На уточняющий вопрос он ответил, что на нужды спецоперации деньги так и не поступили.Другой задержанный сознался в содеянном и рассказал, что за криминальные посреднические услуги получал 1,5% от суммы похищенных средств за день.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале неоднократно предупреждала, что не ведет никаких сборов на нужды участников спецоперации.
https://ria.ru/20230424/feyki-1867428325.html
https://ria.ru/20230420/shtraf-1866564459.html
https://ria.ru/20230504/feyki-1869603567.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание мошенников, собиравших деньги для бойцов СВО
Трое пермяков задержаны за хищение денег у желающих помочь участникам СВО, фигуранты "зарабатывали" через фейковые "каналы Маргариты Симоньян", сообщило МВД.
2023-05-12T09:04
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PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, маргарита симоньян, россия
Происшествия, Пермь, Маргарита Симоньян, Россия
В Перми задержали мошенников за фейковые сборы на помощь участникам СВО
Трех пермяков задержали за фейковые сборы для участников СВО якобы от лица Симоньян
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Полиция задержала трех жителей Перми по подозрению в хищении денег под предлогом оказания помощи участникам специальной военной операции, они действовали через поддельные аккаунты от имени главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк
.
Злоумышленники публиковали сообщения о закупке техники для нужд военнослужащих и предлагали желающим перечислять деньги на счета "волонтеров". Общее число подписчиков фейковых каналов превысило сто тысяч.
«
"После обращения Маргариты Симоньян в полицию личности участников криминального бизнеса были установлены, они задержаны на территории города Перми. По версии следствия, двое из них получали на свои дебетовые карты деньги от подписчиков канала из разных субъектов Российской Федерации. Суммы переводов достигали 20 тысяч рублей. Посредники перечисляли средства организаторам схемы, оставляя часть себе в качестве вознаграждения. Оборот по их счетам за последние полтора месяца превысил семь миллионов рублей", — рассказала Волк.
Расследование продолжается, полицейские устанавливают детали всех криминальных эпизодов, личности потерпевших и размеры причиненного ущерба.
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МВД также опубликовало видео задержания фигурантов дела.
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"Задержан за переводы. Переводы шли от людей, которые поддерживали спецоперацию в России
, российских солдат поддерживали. Они переводили деньги, собирали. После эти деньги мы переводили человеку на реквизиты якобы на сборы", — сказал один из задержанных.
На уточняющий вопрос он ответил, что на нужды спецоперации деньги так и не поступили.
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Другой задержанный сознался в содеянном и рассказал, что за криминальные посреднические услуги получал 1,5% от суммы похищенных средств за день.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.
Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале
неоднократно предупреждала, что не ведет никаких сборов на нужды участников спецоперации.
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