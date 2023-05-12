Рейтинг@Mail.ru
Украина ввела санкции против предприятий, связанных с российским ВПК - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 12.05.2023 (обновлено: 19:35 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871413574.html
Украина ввела санкции против предприятий, связанных с российским ВПК
Украина ввела санкции против предприятий, связанных с российским ВПК - РИА Новости, 12.05.2023
Украина ввела санкции против предприятий, связанных с российским ВПК
Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, связанных с российской военной промышленностью. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:20
2023-05-12T19:35
санкции
санкции в отношении россии
экономика
украина
владимир зеленский
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:38:2866:1650_1920x0_80_0_0_206c2478b54b70fd22fddcd8ca3c575b.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, связанных с российской военной промышленностью.Из указов, опубликованных на сайте офиса Зеленского, следует, что санкции были введены против российских компаний "Ультран Электронные Компоненты", "Электроиндустрия-2000", "Ивановская текстильная компания", "Спецвоенпром", "Вознесенская швейная фабрика", "Темниковская швейная фабрика", "Спецвоенмед", "Трансметалл", предприятия производственно-технологической комплектации "Промснабкомплект", фирмы "Электрон", научно-производственного объединения "Андроидная техника", Избербашского радиозавода имени Плешакова, завода "Микропровод", Самарского завода "Коммунар", Завода автономных источников тока и против других российских юридических лиц.Кроме того, в список компаний и предприятий, против которых вводятся санкции, вошли государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", акционерное общество "Глонасс", а также предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".Также санкции были введены против ряда белорусских юридических лиц, среди которых компания "Вистан", Оршанский станкостроительный завод "Красный борец", Гомельский завод станков и узлов, предприятие "СтанкоГомель".
https://ria.ru/20230512/aktivy-1871365533.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_627648a9ff36fbae4454ea295c3798e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции, санкции в отношении россии, экономика, украина, владимир зеленский, в мире, россия
Санкции, Санкции в отношении России, Экономика, Украина, Владимир Зеленский, В мире, Россия
Украина ввела санкции против предприятий, связанных с российским ВПК

Зеленский ввел санкции против предприятий, связанных с российской военной промышленностью

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, связанных с российской военной промышленностью.
«
"Утверждены санкционные пакеты, которые продолжают наш курс на изоляцию и блокирование российской военной промышленности", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Из указов, опубликованных на сайте офиса Зеленского, следует, что санкции были введены против российских компаний "Ультран Электронные Компоненты", "Электроиндустрия-2000", "Ивановская текстильная компания", "Спецвоенпром", "Вознесенская швейная фабрика", "Темниковская швейная фабрика", "Спецвоенмед", "Трансметалл", предприятия производственно-технологической комплектации "Промснабкомплект", фирмы "Электрон", научно-производственного объединения "Андроидная техника", Избербашского радиозавода имени Плешакова, завода "Микропровод", Самарского завода "Коммунар", Завода автономных источников тока и против других российских юридических лиц.
Кроме того, в список компаний и предприятий, против которых вводятся санкции, вошли государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", акционерное общество "Глонасс", а также предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".
Также санкции были введены против ряда белорусских юридических лиц, среди которых компания "Вистан", Оршанский станкостроительный завод "Красный борец", Гомельский завод станков и узлов, предприятие "СтанкоГомель".
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
На Украине активы 250 российских физлиц и юрлиц изымут в доход государства
Вчера, 16:55
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииЭкономикаУкраинаВладимир ЗеленскийВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала