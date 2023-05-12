https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871413574.html

Украина ввела санкции против предприятий, связанных с российским ВПК

Украина ввела санкции против предприятий, связанных с российским ВПК - РИА Новости, 12.05.2023

Украина ввела санкции против предприятий, связанных с российским ВПК

Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, связанных с российской военной промышленностью. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:20

2023-05-12T19:20

2023-05-12T19:35

санкции

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, связанных с российской военной промышленностью.Из указов, опубликованных на сайте офиса Зеленского, следует, что санкции были введены против российских компаний "Ультран Электронные Компоненты", "Электроиндустрия-2000", "Ивановская текстильная компания", "Спецвоенпром", "Вознесенская швейная фабрика", "Темниковская швейная фабрика", "Спецвоенмед", "Трансметалл", предприятия производственно-технологической комплектации "Промснабкомплект", фирмы "Электрон", научно-производственного объединения "Андроидная техника", Избербашского радиозавода имени Плешакова, завода "Микропровод", Самарского завода "Коммунар", Завода автономных источников тока и против других российских юридических лиц.Кроме того, в список компаний и предприятий, против которых вводятся санкции, вошли государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", акционерное общество "Глонасс", а также предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".Также санкции были введены против ряда белорусских юридических лиц, среди которых компания "Вистан", Оршанский станкостроительный завод "Красный борец", Гомельский завод станков и узлов, предприятие "СтанкоГомель".

https://ria.ru/20230512/aktivy-1871365533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, экономика, украина, владимир зеленский, в мире, россия