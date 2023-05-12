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Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, связанных с Ахметовым - РИА Новости, 12.05.2023
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17:35 12.05.2023 (обновлено: 19:46 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871384546.html
Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, связанных с Ахметовым
Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, связанных с Ахметовым - РИА Новости, 12.05.2023
Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, связанных с Ахметовым
Владимир Зеленский в пятницу ввел санкции в отношении 13 физических лиц и 28 юридических лиц, связанных с металлургическим комбинатом "Запорожсталь", входящего... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:35
2023-05-12T19:46
запорожсталь
украина
владимир зеленский
ринат ахметов
в мире
санкции
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу ввел санкции в отношении 13 физических лиц и 28 юридических лиц, связанных с металлургическим комбинатом "Запорожсталь", входящего в "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова.Он также заявил, что запускается процедура конфискации российской доли в компании, что, по его словам, приведет к тому, что предприятие "Запорожсталь" теперь будет работать на экономику Украины.Как сообщает издание Liga.net у "Запорожстали" четыре основных акционера - Metinvest B.V. (47%), Global Steel Investments (12,3%), Мидланд Кэпитал Менеджмент (11,2%) и Киев Секюритиз Групп (24,5%).Позже в пятницу на сайте офиса Зеленского появился указ №275/2023 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Согласно указу, санкции вводятся сроком на 50 лет, среди компаний в отношении который ввели ограничения, три акционера "Запорожстали", в частности, Global Steel Investments, предприятие с иностранной инвестицией в форме ООО "Киев Секюритиз Групп" (Kyiv Securities Group), ООО "Мидланд Кэпитал Менеджмент" (Midland Capital Management), а также государственная российская корпорация государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг и прочее."Запорожсталь" является одним из крупнейших металлургических предприятий Европы.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html
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запорожсталь, украина, владимир зеленский, ринат ахметов, в мире, санкции
Запорожсталь, Украина, Владимир Зеленский, Ринат Ахметов, В мире, Санкции
Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, связанных с Ахметовым

Зеленский ввел санкции против 13 человек и 28 компаний, связанных с "Запорожсталью"

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу ввел санкции в отношении 13 физических лиц и 28 юридических лиц, связанных с металлургическим комбинатом "Запорожсталь", входящего в "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова.
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"Первый санкционный пакет - в отношении "Запорожстали". Своим указом наложил ограничительные меры на 41 человека - 13 физических и 28 юридических, - с помощью которых РФ сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он также заявил, что запускается процедура конфискации российской доли в компании, что, по его словам, приведет к тому, что предприятие "Запорожсталь" теперь будет работать на экономику Украины.
Как сообщает издание Liga.net у "Запорожстали" четыре основных акционера - Metinvest B.V. (47%), Global Steel Investments (12,3%), Мидланд Кэпитал Менеджмент (11,2%) и Киев Секюритиз Групп (24,5%).
Позже в пятницу на сайте офиса Зеленского появился указ №275/2023 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Согласно указу, санкции вводятся сроком на 50 лет, среди компаний в отношении который ввели ограничения, три акционера "Запорожстали", в частности, Global Steel Investments, предприятие с иностранной инвестицией в форме ООО "Киев Секюритиз Групп" (Kyiv Securities Group), ООО "Мидланд Кэпитал Менеджмент" (Midland Capital Management), а также государственная российская корпорация государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.
Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг и прочее.
"Запорожсталь" является одним из крупнейших металлургических предприятий Европы.
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