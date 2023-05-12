https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871384546.html

Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, связанных с Ахметовым

Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, связанных с Ахметовым - РИА Новости, 12.05.2023

Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, связанных с Ахметовым

Владимир Зеленский в пятницу ввел санкции в отношении 13 физических лиц и 28 юридических лиц, связанных с металлургическим комбинатом "Запорожсталь", входящего... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:35

2023-05-12T17:35

2023-05-12T19:46

запорожсталь

украина

владимир зеленский

ринат ахметов

в мире

санкции

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу ввел санкции в отношении 13 физических лиц и 28 юридических лиц, связанных с металлургическим комбинатом "Запорожсталь", входящего в "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова.Он также заявил, что запускается процедура конфискации российской доли в компании, что, по его словам, приведет к тому, что предприятие "Запорожсталь" теперь будет работать на экономику Украины.Как сообщает издание Liga.net у "Запорожстали" четыре основных акционера - Metinvest B.V. (47%), Global Steel Investments (12,3%), Мидланд Кэпитал Менеджмент (11,2%) и Киев Секюритиз Групп (24,5%).Позже в пятницу на сайте офиса Зеленского появился указ №275/2023 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Согласно указу, санкции вводятся сроком на 50 лет, среди компаний в отношении который ввели ограничения, три акционера "Запорожстали", в частности, Global Steel Investments, предприятие с иностранной инвестицией в форме ООО "Киев Секюритиз Групп" (Kyiv Securities Group), ООО "Мидланд Кэпитал Менеджмент" (Midland Capital Management), а также государственная российская корпорация государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг и прочее."Запорожсталь" является одним из крупнейших металлургических предприятий Европы.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

запорожсталь, украина, владимир зеленский, ринат ахметов, в мире, санкции