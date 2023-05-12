https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871329692.html
Источник: в ЕС могут договориться о новых санкциях против России 22 мая
Источник: в ЕС могут договориться о новых санкциях против России 22 мая - РИА Новости, 12.05.2023
Источник: в ЕС могут договориться о новых санкциях против России 22 мая
Главы МИД ЕС могут договориться об одиннадцатом пакете санкций против России уже 22 мая, когда у них запланировано следующее заседание совета по иностранным... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:34
2023-05-12T15:34
2023-05-12T15:34
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Главы МИД ЕС могут договориться об одиннадцатом пакете санкций против России уже 22 мая, когда у них запланировано следующее заседание совета по иностранным делам, сообщил РИА Новости источник, осведомленный о переговорах.Источник отметил, что сроки доработки и, возможно, корректировки новых санкций пока неясны, поскольку для этого требуется единогласие всех государств - членов ЕС."Так или иначе есть двухнедельный горизонт для переговоров до следующего совета по иностранным делам (22 мая - ред.), на котором предложение может быть обсуждено или даже согласовано на уровне МИД, если необходимо", - заявил источник.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, евросоюз, москва, владимир путин
Россия, Евросоюз, Москва, Владимир Путин
Источник: в ЕС могут договориться о новых санкциях против России 22 мая
Главы МИД ЕС могут договориться об одиннадцатом пакете антироссийских санкций 22 мая
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Главы МИД ЕС могут договориться об одиннадцатом пакете санкций против России уже 22 мая, когда у них запланировано следующее заседание совета по иностранным делам, сообщил РИА Новости источник, осведомленный о переговорах.
Источник отметил, что сроки доработки и, возможно, корректировки новых санкций пока неясны, поскольку для этого требуется единогласие всех государств - членов ЕС.
"Так или иначе есть двухнедельный горизонт для переговоров до следующего совета по иностранным делам (22 мая - ред.), на котором предложение может быть обсуждено или даже согласовано на уровне МИД, если необходимо", - заявил источник.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Тбилиси сравнили введение санкций против России с харакири