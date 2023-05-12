https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871268871.html

В Кремле считают, что Запад никогда не признает ошибочность санкций

В Кремле считают, что Запад никогда не признает ошибочность санкций - РИА Новости, 12.05.2023

В Кремле считают, что Запад никогда не признает ошибочность санкций

Западные страны никогда не признают, что ошиблись с введением антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:51

2023-05-12T12:51

2023-05-12T13:29

россия

экономика

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Западные страны никогда не признают, что ошиблись с введением антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Они так не скажут", — ответил он журналистам на вопрос, "простит ли Россия коллективный Запад, если там предложат мир и перестанут вводить санкции, назвав их ошибочными".Москва, как добавил Песков, хотела бы, чтобы люди в этих странах "знали, что им приходится платить за неверную и неэффективную политику своих руководителей" — "чем больше об этом будут рассказывать, тем лучше".В то же время, по словам представителя Кремля, все большее число западных аналитиков склоняются к критической оценке этих действий."Вообще заметно, что в последнее время все больше и больше аналитиков пытаются рассуждать на тему эффективности политики коллективного Запада, на тему эффективности введенных санкций и на тему, насколько вот это обоюдоострое оружие наносит вред самой Европе. И в разных изданиях, более или менее серьезных, такие попытки анализа мы видим", — отметил Песков.Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, дмитрий песков, санкции в отношении россии