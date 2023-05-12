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В Кремле считают, что Запад никогда не признает ошибочность санкций - РИА Новости, 12.05.2023
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12:51 12.05.2023 (обновлено: 13:29 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871268871.html
В Кремле считают, что Запад никогда не признает ошибочность санкций
В Кремле считают, что Запад никогда не признает ошибочность санкций - РИА Новости, 12.05.2023
В Кремле считают, что Запад никогда не признает ошибочность санкций
Западные страны никогда не признают, что ошиблись с введением антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:51
2023-05-12T13:29
россия
экономика
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Западные страны никогда не признают, что ошиблись с введением антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Они так не скажут", — ответил он журналистам на вопрос, "простит ли Россия коллективный Запад, если там предложат мир и перестанут вводить санкции, назвав их ошибочными".Москва, как добавил Песков, хотела бы, чтобы люди в этих странах "знали, что им приходится платить за неверную и неэффективную политику своих руководителей" — "чем больше об этом будут рассказывать, тем лучше".В то же время, по словам представителя Кремля, все большее число западных аналитиков склоняются к критической оценке этих действий."Вообще заметно, что в последнее время все больше и больше аналитиков пытаются рассуждать на тему эффективности политики коллективного Запада, на тему эффективности введенных санкций и на тему, насколько вот это обоюдоострое оружие наносит вред самой Европе. И в разных изданиях, более или менее серьезных, такие попытки анализа мы видим", — отметил Песков.Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html
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россия, экономика, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Россия, Экономика, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
В Кремле считают, что Запад никогда не признает ошибочность санкций

Песков заявил, что Запад никогда не признает ошибочность ввода санкций против России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Западные страны никогда не признают, что ошиблись с введением антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Они так не скажут", — ответил он журналистам на вопрос, "простит ли Россия коллективный Запад, если там предложат мир и перестанут вводить санкции, назвав их ошибочными".
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Москва, как добавил Песков, хотела бы, чтобы люди в этих странах "знали, что им приходится платить за неверную и неэффективную политику своих руководителей" — "чем больше об этом будут рассказывать, тем лучше".
В то же время, по словам представителя Кремля, все большее число западных аналитиков склоняются к критической оценке этих действий.
"Вообще заметно, что в последнее время все больше и больше аналитиков пытаются рассуждать на тему эффективности политики коллективного Запада, на тему эффективности введенных санкций и на тему, насколько вот это обоюдоострое оружие наносит вред самой Европе. И в разных изданиях, более или менее серьезных, такие попытки анализа мы видим", — отметил Песков.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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