В Кремле считают, что Запад никогда не признает ошибочность санкций
Песков заявил, что Запад никогда не признает ошибочность ввода санкций против России
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Западные страны никогда не признают, что ошиблись с введением антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Они так не скажут", — ответил он журналистам на вопрос, "простит ли Россия коллективный Запад, если там предложат мир и перестанут вводить санкции, назвав их ошибочными".
Москва, как добавил Песков, хотела бы, чтобы люди в этих странах "знали, что им приходится платить за неверную и неэффективную политику своих руководителей" — "чем больше об этом будут рассказывать, тем лучше".
В то же время, по словам представителя Кремля, все большее число западных аналитиков склоняются к критической оценке этих действий.
"Вообще заметно, что в последнее время все больше и больше аналитиков пытаются рассуждать на тему эффективности политики коллективного Запада, на тему эффективности введенных санкций и на тему, насколько вот это обоюдоострое оружие наносит вред самой Европе. И в разных изданиях, более или менее серьезных, такие попытки анализа мы видим", — отметил Песков.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.