https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871253849.html

Эксперт призвал осторожно относиться к вбросам об ослаблении санкций

Эксперт призвал осторожно относиться к вбросам об ослаблении санкций - РИА Новости, 12.05.2023

Эксперт призвал осторожно относиться к вбросам об ослаблении санкций

Президент США Джо Байден в контексте начавшейся кампании по выборам президента очень заинтересован в освобождении осужденных в РФ Пола Уилана и Эвана... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:05

2023-05-12T12:05

2023-05-12T12:05

россия

сша

москва

эван гершкович

пол уилан

владимир василев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в контексте начавшейся кампании по выборам президента очень заинтересован в освобождении осужденных в РФ Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако предложить России взамен ему нечего, так что к сообщениям о возможности ограниченного снятия санкций с РФ нужно осторожно, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. "Сейчас в США начинается предвыборной кампания, и в ее контексте вопрос с обменом арестованными, который контролируется Белым домом, очень важен для Байдена. Он находится сейчас в очень уязвимом положении, потому что американцы действительно заинтересованы в том, чтобы освободить Гершковича, Уилана", - заявил Васильев РИА Новости. Эксперт напомнил, что Байден в Белом доме уже проводил неформальную встречу с родителями и сестрой Гершковича. По его оценке, сообщения о готовности США пойти на частичное снятие санкций продиктовано именно этим. В то же время Васильев напомнил, что "США уже не первый раз, как показывает весь ход переговоров с той же "зерновой сделкой" или 11-й пакет санкций Евросоюза, ведут себя достаточно неблагодарно". По его предположению, США в рамках такой сделки могли бы пойти на снятие некоторых персональных санкций в отношении тех или иных россиян. "Вряд ли оно (снятие) будет распространяться на отраслевые, общие, экономические санкции", - прогнозирует он. В любом случае, "это подлежит вопросам переговоров". "Российская сторона, с моей точки зрения, должна занимать жесткую продуманную позицию", - считает Васильев. Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными. Согласно этой информации, сейчас в местах заключения в США "нет высокопоставленных российских шпионов", что побуждает Вашингтон обратиться с данным вопросом к своим партнерам. В этом контексте Штаты активно контактируют со странами, в которых были задержаны "предполагаемые российские шпионы", включая Бразилию, Германию и Норвегию, а также государствами постсоветского пространства. Целью данных усилий, как отмечается, является освобождение находящихся в местах лишения свободы в РФ американцев: Пола Уилана и сотрудника издания Wall Street Journal Эвана Гершковича. Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871188235.html

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871164342.html

россия

сша

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, эван гершкович, пол уилан, владимир василев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкции в отношении россии, в мире