https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871188235.html
СМИ: страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России
СМИ: страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России - РИА Новости, 12.05.2023
СМИ: страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России
Страны ЕС не имеют ничего против ужесточения энергетических санкций в отношении России, сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T07:51
2023-05-12T07:51
2023-05-12T09:07
в мире
евросоюз
россия
австралия
цены на нефть
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Страны ЕС не имеют ничего против ужесточения энергетических санкций в отношении России, сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники."В настоящее время нет серьезного противодействия усилению соблюдения действующих энергетических эмбарго — даже со стороны стран, которые, как считается, получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти", — приводит издание слова одного из своих собеседников.Рабочий вариант санкционного пакета, по данным газеты, запрещает судам, неофициально перевозящим российскую нефть, заходить в порты Евросоюза.Вводимые меры — часть более широкого пакета санкций, который будет направлен на противодействие деятельности третьих стран, продолжающих и расширяющих торговлю с Россией.Нефтяные санкции стран Запада против Москвы вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Вслед за этим с 5 февраля Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Для некоторых стран сделали исключения из санкций.
https://ria.ru/20230512/kapitulyatsiya-1871177632.html
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в мире, евросоюз, россия, австралия, цены на нефть
В мире, Евросоюз, Россия, Австралия, Цены на нефть
СМИ: страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России
Politico: страны Евросоюза поддержали ужесточение энергетических санкций против России
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Страны ЕС не имеют ничего против ужесточения энергетических санкций в отношении России, сообщило американское издание Politico
со ссылкой на источники.
"В настоящее время нет серьезного противодействия усилению соблюдения действующих энергетических эмбарго — даже со стороны стран, которые, как считается, получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти", — приводит издание слова одного из своих собеседников.
Названа причина, почему Россия не капитулировала перед Западом
Рабочий вариант санкционного пакета, по данным газеты, запрещает судам, неофициально перевозящим российскую нефть, заходить в порты Евросоюза.
Вводимые меры — часть более широкого пакета санкций, который будет направлен на противодействие деятельности третьих стран, продолжающих и расширяющих торговлю с Россией.
Нефтяные санкции стран Запада против Москвы вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия
и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Вслед за этим с 5 февраля Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Для некоторых стран сделали исключения из санкций.