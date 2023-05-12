https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871188235.html

СМИ: страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России

СМИ: страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России - РИА Новости, 12.05.2023

СМИ: страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России

Страны ЕС не имеют ничего против ужесточения энергетических санкций в отношении России, сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T07:51

2023-05-12T07:51

2023-05-12T09:07

в мире

евросоюз

россия

австралия

цены на нефть

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Страны ЕС не имеют ничего против ужесточения энергетических санкций в отношении России, сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники."В настоящее время нет серьезного противодействия усилению соблюдения действующих энергетических эмбарго — даже со стороны стран, которые, как считается, получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти", — приводит издание слова одного из своих собеседников.Рабочий вариант санкционного пакета, по данным газеты, запрещает судам, неофициально перевозящим российскую нефть, заходить в порты Евросоюза.Вводимые меры — часть более широкого пакета санкций, который будет направлен на противодействие деятельности третьих стран, продолжающих и расширяющих торговлю с Россией.Нефтяные санкции стран Запада против Москвы вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Вслед за этим с 5 февраля Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Для некоторых стран сделали исключения из санкций.

https://ria.ru/20230512/kapitulyatsiya-1871177632.html

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в мире, евросоюз, россия, австралия, цены на нефть