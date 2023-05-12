https://ria.ru/20230512/rusofobiya-1871219270.html
В Думе предложили установить за русофобию уголовную ответственность
В Думе предложили установить за русофобию уголовную ответственность - РИА Новости, 12.05.2023
В Думе предложили установить за русофобию уголовную ответственность
Депутат Государственной Думы Ирина Яровая предложила дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить за ее проявление уголовную... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:30
2023-05-12T10:30
2023-05-12T10:30
ирина яровая
госдума рф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Депутат Государственной Думы Ирина Яровая предложила дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить за ее проявление уголовную ответственность. "Мы должны в нашем законодательстве, коллеги, я предлагаю это обсудить, я высказываю свою точку зрения, абсолютно точно дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию", - сказала Яровая в ходе сессии, посвященной русофобии в рамках XI Петербургского международного юридического форума. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/rusofobiya-1871216886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина яровая, госдума рф, россия
Ирина Яровая, Госдума РФ, Россия
В Думе предложили установить за русофобию уголовную ответственность
Депутат Яровая предложила установить за русофобию уголовную ответственность
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Депутат Государственной Думы Ирина Яровая предложила дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить за ее проявление уголовную ответственность.
"Мы должны в нашем законодательстве, коллеги, я предлагаю это обсудить, я высказываю свою точку зрения, абсолютно точно дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию", - сказала Яровая в ходе сессии, посвященной русофобии в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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