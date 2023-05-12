https://ria.ru/20230512/rusofobiya-1871219270.html

В Думе предложили установить за русофобию уголовную ответственность

В Думе предложили установить за русофобию уголовную ответственность - РИА Новости, 12.05.2023

В Думе предложили установить за русофобию уголовную ответственность

Депутат Государственной Думы Ирина Яровая предложила дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить за ее проявление уголовную... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:30

2023-05-12T10:30

2023-05-12T10:30

ирина яровая

госдума рф

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Депутат Государственной Думы Ирина Яровая предложила дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить за ее проявление уголовную ответственность. "Мы должны в нашем законодательстве, коллеги, я предлагаю это обсудить, я высказываю свою точку зрения, абсолютно точно дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию", - сказала Яровая в ходе сессии, посвященной русофобии в рамках XI Петербургского международного юридического форума. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/rusofobiya-1871216886.html

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Влада Копылова

ирина яровая, госдума рф, россия