https://ria.ru/20230512/rusofobiya-1871216886.html
Москалькова: Россия имеет право выносить заочные приговоры за русофобию
Москалькова: Россия имеет право выносить заочные приговоры за русофобию - РИА Новости, 12.05.2023
Москалькова: Россия имеет право выносить заочные приговоры за русофобию
Русофобия сегодня - самостоятельный состав преступления, Россия имеет право выносить заочный приговор в отношении иностранцев, сказала уполномоченный по правам... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:16
2023-05-12T10:16
2023-05-12T10:46
россия
общество
татьяна москалькова
русофобия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Русофобия сегодня - самостоятельный состав преступления, Россия имеет право выносить заочный приговор в отношении иностранцев, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Русофобия сегодня является самостоятельным составом преступления, имеющим все признаки общественно-опасного деяния", - сказала Москалькова в ходе сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках XI Петербургского международного юридического форума. Она отметила, что в России есть статья за разжигание национальной ненависти, розни, но русофобия - особый квалифицирующий состав, который имеет под собой идеологические корни и огромные негативные последствия для общества и государства."Несмотря на то, что субъектом этого преступления будут, как правило, иностранные граждане, проживающие на другой территории, мы имеем право сегодня по Уголовному кодексу выносить заочный приговор - и пусть они хотя бы в морально-нравственном плане сегодня, а завтра в правовом, несут ответственность за неохолокост", - отметила Москалькова.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, татьяна москалькова, русофобия
Россия, Общество, Татьяна Москалькова, русофобия
Москалькова: Россия имеет право выносить заочные приговоры за русофобию
Москалькова назвала русофобию за рубежом самостоятельным составом преступления
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Русофобия сегодня - самостоятельный состав преступления, Россия имеет право выносить заочный приговор в отношении иностранцев, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Русофобия сегодня является самостоятельным составом преступления, имеющим все признаки общественно-опасного деяния", - сказала Москалькова в ходе сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках XI Петербургского международного юридического форума. Она отметила, что в России есть статья за разжигание национальной ненависти, розни, но русофобия - особый квалифицирующий состав, который имеет под собой идеологические корни и огромные негативные последствия для общества и государства.
"Несмотря на то, что субъектом этого преступления будут, как правило, иностранные граждане, проживающие на другой территории, мы имеем право сегодня по Уголовному кодексу выносить заочный приговор - и пусть они хотя бы в морально-нравственном плане сегодня, а завтра в правовом, несут ответственность за неохолокост", - отметила Москалькова.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Русофобия становится все дороже