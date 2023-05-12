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Москалькова: Россия имеет право выносить заочные приговоры за русофобию - РИА Новости, 12.05.2023
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10:16 12.05.2023 (обновлено: 10:46 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/rusofobiya-1871216886.html
Москалькова: Россия имеет право выносить заочные приговоры за русофобию
Москалькова: Россия имеет право выносить заочные приговоры за русофобию - РИА Новости, 12.05.2023
Москалькова: Россия имеет право выносить заочные приговоры за русофобию
Русофобия сегодня - самостоятельный состав преступления, Россия имеет право выносить заочный приговор в отношении иностранцев, сказала уполномоченный по правам... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:16
2023-05-12T10:46
россия
общество
татьяна москалькова
русофобия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Русофобия сегодня - самостоятельный состав преступления, Россия имеет право выносить заочный приговор в отношении иностранцев, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Русофобия сегодня является самостоятельным составом преступления, имеющим все признаки общественно-опасного деяния", - сказала Москалькова в ходе сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках XI Петербургского международного юридического форума. Она отметила, что в России есть статья за разжигание национальной ненависти, розни, но русофобия - особый квалифицирующий состав, который имеет под собой идеологические корни и огромные негативные последствия для общества и государства."Несмотря на то, что субъектом этого преступления будут, как правило, иностранные граждане, проживающие на другой территории, мы имеем право сегодня по Уголовному кодексу выносить заочный приговор - и пусть они хотя бы в морально-нравственном плане сегодня, а завтра в правовом, несут ответственность за неохолокост", - отметила Москалькова.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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россия, общество, татьяна москалькова, русофобия
Россия, Общество, Татьяна Москалькова, русофобия
Москалькова: Россия имеет право выносить заочные приговоры за русофобию

Москалькова назвала русофобию за рубежом самостоятельным составом преступления

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Русофобия сегодня - самостоятельный состав преступления, Россия имеет право выносить заочный приговор в отношении иностранцев, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Русофобия сегодня является самостоятельным составом преступления, имеющим все признаки общественно-опасного деяния", - сказала Москалькова в ходе сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках XI Петербургского международного юридического форума. Она отметила, что в России есть статья за разжигание национальной ненависти, розни, но русофобия - особый квалифицирующий состав, который имеет под собой идеологические корни и огромные негативные последствия для общества и государства.
"Несмотря на то, что субъектом этого преступления будут, как правило, иностранные граждане, проживающие на другой территории, мы имеем право сегодня по Уголовному кодексу выносить заочный приговор - и пусть они хотя бы в морально-нравственном плане сегодня, а завтра в правовом, несут ответственность за неохолокост", - отметила Москалькова.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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