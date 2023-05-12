https://ria.ru/20230512/rianna-1871098620.html
Стало известно имя сына Рианны
Стало известно имя сына Рианны - РИА Новости, 12.05.2023
Стало известно имя сына Рианны
Стало известно имя сына певицы Рианны и ее возлюбленного, хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky (Раким Майерс), сообщает Daily Mail со ссылкой на свидетельство о... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T00:47
2023-05-12T00:47
2023-05-12T00:47
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Стало известно имя сына певицы Рианны и ее возлюбленного, хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky (Раким Майерс), сообщает Daily Mail со ссылкой на свидетельство о рождении малыша. Знаменитости назвали своего наследника RZA в честь лидера группы Wu-Tang Clan. Полное имя малыша по документам звучит как RZA Ательстон Майерс. Пара почти год хранила в секрете имя своего первенца. Поклонники артистов долго пытались отгадать его. Одной из самых популярных версий была Ноа. В феврале стало известно, что певица и хип-хоп-исполнитель ждут второго ребенка. Пол малыша пара пока не раскрывает.
https://ria.ru/20230325/rianna-1860345449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рианна (робин фенти), отношения, дети, семья, знаменитости, сша, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Рианна (Робин Фенти), отношения, Дети, Семья, Знаменитости, США, Новости шоу-бизнеса
Стало известно имя сына Рианны
СМИ раскрыли имя первенца певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky