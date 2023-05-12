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Стало известно имя сына Рианны - РИА Новости, 12.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:47 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/rianna-1871098620.html
Стало известно имя сына Рианны
Стало известно имя сына Рианны - РИА Новости, 12.05.2023
Стало известно имя сына Рианны
Стало известно имя сына певицы Рианны и ее возлюбленного, хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky (Раким Майерс), сообщает Daily Mail со ссылкой на свидетельство о... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T00:47
2023-05-12T00:47
шоубиз
рианна (робин фенти)
отношения
дети
семья
знаменитости
сша
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Стало известно имя сына певицы Рианны и ее возлюбленного, хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky (Раким Майерс), сообщает Daily Mail со ссылкой на свидетельство о рождении малыша. Знаменитости назвали своего наследника RZA в честь лидера группы Wu-Tang Clan. Полное имя малыша по документам звучит как RZA Ательстон Майерс. Пара почти год хранила в секрете имя своего первенца. Поклонники артистов долго пытались отгадать его. Одной из самых популярных версий была Ноа. В феврале стало известно, что певица и хип-хоп-исполнитель ждут второго ребенка. Пол малыша пара пока не раскрывает.
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рианна (робин фенти), отношения, дети, семья, знаменитости, сша, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Рианна (Робин Фенти), отношения, Дети, Семья, Знаменитости, США, Новости шоу-бизнеса
Стало известно имя сына Рианны

СМИ раскрыли имя первенца певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniРианна и ASAP на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Рианна и ASAP на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Стало известно имя сына певицы Рианны и ее возлюбленного, хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky (Раким Майерс), сообщает Daily Mail со ссылкой на свидетельство о рождении малыша.
Знаменитости назвали своего наследника RZA в честь лидера группы Wu-Tang Clan. Полное имя малыша по документам звучит как RZA Ательстон Майерс.
Пара почти год хранила в секрете имя своего первенца. Поклонники артистов долго пытались отгадать его. Одной из самых популярных версий была Ноа.
В феврале стало известно, что певица и хип-хоп-исполнитель ждут второго ребенка. Пол малыша пара пока не раскрывает.
Барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер и филантроп Робин Рианна Фенти - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Поклонника Рианны задержали за попытку проникнуть к ней в дом
25 марта, 23:25
 
ШоубизРианна (Робин Фенти)отношенияДетиСемьяЗнаменитостиСШАНовости шоу-бизнеса
 
 
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