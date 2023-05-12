https://ria.ru/20230512/rianna-1871098620.html

Стало известно имя сына Рианны

Стало известно имя сына Рианны - РИА Новости, 12.05.2023

Стало известно имя сына Рианны

Стало известно имя сына певицы Рианны и ее возлюбленного, хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky (Раким Майерс), сообщает Daily Mail со ссылкой на свидетельство о... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T00:47

2023-05-12T00:47

2023-05-12T00:47

шоубиз

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Стало известно имя сына певицы Рианны и ее возлюбленного, хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky (Раким Майерс), сообщает Daily Mail со ссылкой на свидетельство о рождении малыша. Знаменитости назвали своего наследника RZA в честь лидера группы Wu-Tang Clan. Полное имя малыша по документам звучит как RZA Ательстон Майерс. Пара почти год хранила в секрете имя своего первенца. Поклонники артистов долго пытались отгадать его. Одной из самых популярных версий была Ноа. В феврале стало известно, что певица и хип-хоп-исполнитель ждут второго ребенка. Пол малыша пара пока не раскрывает.

https://ria.ru/20230325/rianna-1860345449.html

сша

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

рианна (робин фенти), отношения, дети, семья, знаменитости, сша, новости шоу-бизнеса