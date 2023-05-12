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СМИ: Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:31 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/rheinmetall-1871351640.html
СМИ: Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине
СМИ: Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине - РИА Новости, 12.05.2023
СМИ: Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине
Немецкий концерн Rheinmetall создаст на Украине совместное предприятие по ремонту и производству танков, сообщает издание Handelsblatt. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:31
2023-05-12T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
укроборонпром
rheinmetall ag
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall создаст на Украине совместное предприятие по ремонту и производству танков, сообщает издание Handelsblatt."Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине. Концерн основал с этой целью совместное предприятие с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Партнеры рассматривают возможность строительства нового завода", - сообщает издание со ссылкой на собственные источники. Издание Welt 9 мая сообщало, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие несколько недель рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.
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в мире, германия, украина, укроборонпром, rheinmetall ag, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Укроборонпром, Rheinmetall AG, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине

Handelsblatt: концерн Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall создаст на Украине совместное предприятие по ремонту и производству танков, сообщает издание Handelsblatt.
"Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине. Концерн основал с этой целью совместное предприятие с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Партнеры рассматривают возможность строительства нового завода", - сообщает издание со ссылкой на собственные источники.
Издание Welt 9 мая сообщало, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие несколько недель рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаУкроборонпромRheinmetall AGСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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