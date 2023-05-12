https://ria.ru/20230512/rheinmetall-1871351640.html
СМИ: Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине
СМИ: Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине - РИА Новости, 12.05.2023
СМИ: Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине
Немецкий концерн Rheinmetall создаст на Украине совместное предприятие по ремонту и производству танков, сообщает издание Handelsblatt. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:31
2023-05-12T16:31
2023-05-12T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
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ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall создаст на Украине совместное предприятие по ремонту и производству танков, сообщает издание Handelsblatt."Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине. Концерн основал с этой целью совместное предприятие с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Партнеры рассматривают возможность строительства нового завода", - сообщает издание со ссылкой на собственные источники. Издание Welt 9 мая сообщало, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие несколько недель рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине
Handelsblatt: концерн Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине