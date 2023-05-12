https://ria.ru/20230512/rheinmetall-1871351640.html

СМИ: Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине

СМИ: Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине - РИА Новости, 12.05.2023

СМИ: Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине

Немецкий концерн Rheinmetall создаст на Украине совместное предприятие по ремонту и производству танков, сообщает издание Handelsblatt. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:31

2023-05-12T16:31

2023-05-12T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall создаст на Украине совместное предприятие по ремонту и производству танков, сообщает издание Handelsblatt."Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки на Украине. Концерн основал с этой целью совместное предприятие с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Партнеры рассматривают возможность строительства нового завода", - сообщает издание со ссылкой на собственные источники. Издание Welt 9 мая сообщало, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие несколько недель рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.

https://ria.ru/20230314/boepripasy-1857770306.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, укроборонпром, rheinmetall ag, ситуация в днр и лнр