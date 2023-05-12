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Еще в четырех районах Красноярского края ввели особый противопожарный режим

Еще в четырех районах Красноярского края ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 12.05.2023

Еще в четырех районах Красноярского края ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим введен в Абанском, Дзержинском, Нижнеингашском, Тасеевском районах Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T04:37

2023-05-12T04:37

2023-05-12T04:38

красноярский край

происшествия

дзержинский

тасеевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 12 мая – РИА Новости. Особый противопожарный режим введен в Абанском, Дзержинском, Нижнеингашском, Тасеевском районах Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС. В конце апреля особый противопожарный режим был введен в 12 муниципальных образованиях на юге и юго-западе региона. В начале мая – еще на 32 территориях. "С 12 мая на территории Абанского, Дзержинского, Нижнеингашского, Тасеевского районов введен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что после введения режима запрещено свободное посещение лесов и разжигание костров, сжигание травы и мусора. По информации спасателей, с начала года в крае зафиксировано более 290 пожаров сухой растительности на площади около 1160 гектаров.

https://ria.ru/20230428/omsk-1868326782.html

красноярский край

дзержинский

тасеевский район

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красноярский край, происшествия, дзержинский, тасеевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)