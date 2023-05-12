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Еще в четырех районах Красноярского края ввели особый противопожарный режим
Еще в четырех районах Красноярского края ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 12.05.2023
Еще в четырех районах Красноярского края ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим введен в Абанском, Дзержинском, Нижнеингашском, Тасеевском районах Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T04:37
2023-05-12T04:37
2023-05-12T04:38
красноярский край
происшествия
дзержинский
тасеевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 12 мая – РИА Новости. Особый противопожарный режим введен в Абанском, Дзержинском, Нижнеингашском, Тасеевском районах Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС. В конце апреля особый противопожарный режим был введен в 12 муниципальных образованиях на юге и юго-западе региона. В начале мая – еще на 32 территориях. "С 12 мая на территории Абанского, Дзержинского, Нижнеингашского, Тасеевского районов введен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что после введения режима запрещено свободное посещение лесов и разжигание костров, сжигание травы и мусора. По информации спасателей, с начала года в крае зафиксировано более 290 пожаров сухой растительности на площади около 1160 гектаров.
https://ria.ru/20230428/omsk-1868326782.html
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красноярский край, происшествия, дзержинский, тасеевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Красноярский край, Происшествия, Дзержинский, Тасеевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Еще в четырех районах Красноярского края ввели особый противопожарный режим
В четырех районах Красноярского края дополнительно ввели особый противопожарный режим