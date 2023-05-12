https://ria.ru/20230512/restoran-1871434759.html
В Саратове посетитель ресторана подавился куском мяса и умер
В Саратове посетитель ресторана подавился куском мяса и умер - РИА Новости, 12.05.2023
В Саратове посетитель ресторана подавился куском мяса и умер
Посетитель ресторана в центре Саратова скончался после того, как подавился куском мяса, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T21:44
2023-05-12T21:44
2023-05-12T22:23
происшествия
саратов
россия
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САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Посетитель ресторана в центре Саратова скончался после того, как подавился куском мяса, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Он уточнил, что "скорая" прибыла на место за 14 минут.Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале сообщило, что по факту смерти 58-летнего мужчины проводится проверка."По предварительным данным, 12 мая 2023 года в одном из заведений Саратова, расположенных в Волжском районе, обнаружено тело 58-летнего мужчины без признаков жизни, о чем сообщено в правоохранительные органы. Мужчина подавился едой, от чего скончался", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230214/enot-1851935428.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове посетитель ресторана подавился куском мяса и умер
Посетитель ресторана "Брудершафт" в Саратове умер после того, как подавился куском мяса