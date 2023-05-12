https://ria.ru/20230512/restoran-1871434759.html

В Саратове посетитель ресторана подавился куском мяса и умер

В Саратове посетитель ресторана подавился куском мяса и умер - РИА Новости, 12.05.2023

В Саратове посетитель ресторана подавился куском мяса и умер

Посетитель ресторана в центре Саратова скончался после того, как подавился куском мяса, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T21:44

2023-05-12T21:44

2023-05-12T22:23

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Посетитель ресторана в центре Саратова скончался после того, как подавился куском мяса, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Он уточнил, что "скорая" прибыла на место за 14 минут.Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале сообщило, что по факту смерти 58-летнего мужчины проводится проверка."По предварительным данным, 12 мая 2023 года в одном из заведений Саратова, расположенных в Волжском районе, обнаружено тело 58-летнего мужчины без признаков жизни, о чем сообщено в правоохранительные органы. Мужчина подавился едой, от чего скончался", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230214/enot-1851935428.html

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)