https://ria.ru/20230512/remont-1871225835.html

Гладков объявил о начале ремонта в девяти белгородских общежитиях

Гладков объявил о начале ремонта в девяти белгородских общежитиях - РИА Новости, 12.05.2023

Гладков объявил о начале ремонта в девяти белгородских общежитиях

Девять общежитий в Белгородской области будут отремонтированы в этом году, на эти цели выделено более 588 миллионов рублей бюджетных средств, сообщил губернатор РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:52

2023-05-12T10:52

2023-05-12T10:52

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Девять общежитий в Белгородской области будут отремонтированы в этом году, на эти цели выделено более 588 миллионов рублей бюджетных средств, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Глава региона отметил, что в 2023 году в соответствии с планом будут отремонтированы пять объектов в Белгороде, два в Губкине и по одному в Старом Осколе и в селе Бабанинка Старооскольского района. "Понимаю, что жители этих домов нуждаются в особом внимании: низкий доход, достаточно непростые условия проживания. Очень хотелось бы, чтобы после окончания ремонта, они почувствовали улучшения: улучшение в проживание, улучшение в жизни", - сказал Гладков. В зданиях планируется сделать ремонт и утепление фасадов, кровли, инженерных систем и мест общего пользования. Кроме того, планируется установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Ожидается, что за счет повышения энергоэффективности зданий будут не только сокращены эксплуатационные расходы, но и существенно улучшится качество жизни для проживающих. В соответствии с планом-графиком, работы планируется завершить к 1 ноября текущего года. Планируется также, что все отремонтированные объекты пройдут общественную приемку. "На большинстве из них я уже побывал. И обязательно во время рабочих поездок буду уделять этому внимание", - пообещал губернатор области.

https://ria.ru/20230504/agrarii-1869766097.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков