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Гладков объявил о начале ремонта в девяти белгородских общежитиях - РИА Новости, 12.05.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
10:52 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/remont-1871225835.html
Гладков объявил о начале ремонта в девяти белгородских общежитиях
Гладков объявил о начале ремонта в девяти белгородских общежитиях - РИА Новости, 12.05.2023
Гладков объявил о начале ремонта в девяти белгородских общежитиях
Девять общежитий в Белгородской области будут отремонтированы в этом году, на эти цели выделено более 588 миллионов рублей бюджетных средств, сообщил губернатор РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:52
2023-05-12T10:52
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Девять общежитий в Белгородской области будут отремонтированы в этом году, на эти цели выделено более 588 миллионов рублей бюджетных средств, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Глава региона отметил, что в 2023 году в соответствии с планом будут отремонтированы пять объектов в Белгороде, два в Губкине и по одному в Старом Осколе и в селе Бабанинка Старооскольского района. "Понимаю, что жители этих домов нуждаются в особом внимании: низкий доход, достаточно непростые условия проживания. Очень хотелось бы, чтобы после окончания ремонта, они почувствовали улучшения: улучшение в проживание, улучшение в жизни", - сказал Гладков. В зданиях планируется сделать ремонт и утепление фасадов, кровли, инженерных систем и мест общего пользования. Кроме того, планируется установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Ожидается, что за счет повышения энергоэффективности зданий будут не только сокращены эксплуатационные расходы, но и существенно улучшится качество жизни для проживающих. В соответствии с планом-графиком, работы планируется завершить к 1 ноября текущего года. Планируется также, что все отремонтированные объекты пройдут общественную приемку. "На большинстве из них я уже побывал. И обязательно во время рабочих поездок буду уделять этому внимание", - пообещал губернатор области.
https://ria.ru/20230504/agrarii-1869766097.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков объявил о начале ремонта в девяти белгородских общежитиях

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Девять общежитий в Белгородской области будут отремонтированы в этом году, на эти цели выделено более 588 миллионов рублей бюджетных средств, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Глава региона отметил, что в 2023 году в соответствии с планом будут отремонтированы пять объектов в Белгороде, два в Губкине и по одному в Старом Осколе и в селе Бабанинка Старооскольского района.
"Понимаю, что жители этих домов нуждаются в особом внимании: низкий доход, достаточно непростые условия проживания. Очень хотелось бы, чтобы после окончания ремонта, они почувствовали улучшения: улучшение в проживание, улучшение в жизни", - сказал Гладков.
В зданиях планируется сделать ремонт и утепление фасадов, кровли, инженерных систем и мест общего пользования. Кроме того, планируется установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Ожидается, что за счет повышения энергоэффективности зданий будут не только сокращены эксплуатационные расходы, но и существенно улучшится качество жизни для проживающих.
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В соответствии с планом-графиком, работы планируется завершить к 1 ноября текущего года. Планируется также, что все отремонтированные объекты пройдут общественную приемку.
"На большинстве из них я уже побывал. И обязательно во время рабочих поездок буду уделять этому внимание", - пообещал губернатор области.
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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