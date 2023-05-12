https://ria.ru/20230512/reklama-1871312515.html

В Госдуму внесли проект о штрафах за рекламные звонки

В Госдуму внесли проект о штрафах за рекламные звонки - РИА Новости, 12.05.2023

В Госдуму внесли проект о штрафах за рекламные звонки

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о штрафах до миллиона рублей за рекламные звонки, документ доступен в электронной базе... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:42

2023-05-12T14:42

2023-05-12T14:42

общество

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

реклама

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о штрафах до миллиона рублей за рекламные звонки, документ доступен в электронной базе данных палаты. Часть первую статьи 18 закона "О рекламе" после слов "допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы" предполагается дополнить словами "предварительное согласие абонента или адресата на получение рекламы может быть отозвано абонентом или адресатом в форме устного сообщения рекламораспространителю об отзыве предварительного согласия в процессе распространения рекламы", говорится в тексте законопроекта. Статью 14.3 КоАП предлагается дополнить частью о том, что неисполнение рекламораспространителем или оператором рекламной системы требования в форме устного сообщения абонента влечет наложение административного штрафа до 150 тысяч рублей (на юрлиц), также отмечается в законопроекте. Кроме того, предполагается, что повторное совершение такого административного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230424/shtraf-1867275166.html

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Владимир Лаврентьев

общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, реклама, россия