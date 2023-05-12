https://ria.ru/20230512/regiony-1871309753.html
Путин поручил создать условия для возвращения уехавших жителей ДНР и ЛНР
Путин поручил создать условия для возвращения уехавших жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 12.05.2023
Путин поручил создать условия для возвращения уехавших жителей ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, покинувших... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:34
2023-05-12T14:34
2023-05-12T14:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
политика
россия
владимир путин
запорожская область
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, покинувших место жительства в период проведения спецоперации России на Украине.Соответствующие изменения поручено внести в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, указ об этом опубликован на портале правовой информации."Дополнить подпунктом... следующего содержания: создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858885278.html
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин поручил создать условия для возвращения уехавших жителей ДНР и ЛНР
Путин поручил создать условия для возвращения жителей новых регионов, уехавших от СВО