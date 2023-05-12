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Путин поручил создать условия для возвращения уехавших жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 12.05.2023 (обновлено: 14:52 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/regiony-1871309753.html
Путин поручил создать условия для возвращения уехавших жителей ДНР и ЛНР
Путин поручил создать условия для возвращения уехавших жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 12.05.2023
Путин поручил создать условия для возвращения уехавших жителей ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, покинувших... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:34
2023-05-12T14:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
политика
россия
владимир путин
запорожская область
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, покинувших место жительства в период проведения спецоперации России на Украине.Соответствующие изменения поручено внести в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, указ об этом опубликован на портале правовой информации."Дополнить подпунктом... следующего содержания: создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858885278.html
донецкая народная республика
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луганская народная республика
россия
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донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, политика, россия, владимир путин, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Политика, Россия, Владимир Путин, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин поручил создать условия для возвращения уехавших жителей ДНР и ЛНР

Путин поручил создать условия для возвращения жителей новых регионов, уехавших от СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, покинувших место жительства в период проведения спецоперации России на Украине.
Соответствующие изменения поручено внести в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, указ об этом опубликован на портале правовой информации.
"Дополнить подпунктом... следующего содержания: создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания", - говорится в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаПолитикаРоссияВладимир ПутинЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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