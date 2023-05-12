https://ria.ru/20230512/regiony-1871309753.html

Путин поручил создать условия для возвращения уехавших жителей ДНР и ЛНР

Путин поручил создать условия для возвращения уехавших жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 12.05.2023

Путин поручил создать условия для возвращения уехавших жителей ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, покинувших... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:34

2023-05-12T14:34

2023-05-12T14:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

политика

россия

владимир путин

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_6247a929ba635bf14cb995064679afb5.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, покинувших место жительства в период проведения спецоперации России на Украине.Соответствующие изменения поручено внести в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, указ об этом опубликован на портале правовой информации."Дополнить подпунктом... следующего содержания: создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858885278.html

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, политика, россия, владимир путин, запорожская область, ситуация в днр и лнр