https://ria.ru/20230512/raskhody-1871181276.html

Каждый десятый россиянин в 2023 году сократил расходы, показал опрос

Каждый десятый россиянин в 2023 году сократил расходы, показал опрос - РИА Новости, 12.05.2023

Каждый десятый россиянин в 2023 году сократил расходы, показал опрос

Каждый десятый житель России в этом году сократил свои расходы на 20-30%, при этом в целом количество экономящих людей снизилось на 5% относительно 2022 года,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T04:22

2023-05-12T04:22

2023-05-12T04:22

россия

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Каждый десятый житель России в этом году сократил свои расходы на 20-30%, при этом в целом количество экономящих людей снизилось на 5% относительно 2022 года, следует из данных сервиса "Зарплата.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что 13% россиян экономит на посещении кафе и ресторанов, на отпускных поездках – 12%, продуктах – 9%, одежде, обуви – 9%, салонах красоты – 8%, алкоголе – 5%, покупке мебели – 2%, приобретении техники – 1%. Стараются экономить на всем 41% россиян. При этом основной причиной снижения расходов был назван рост цен, 24% граждан подчеркнули, что стараются больше копить, 23% стало не хватать средств, у 12% - проблемы с зарплатой, а у 2% - с работой. Исследование проводилось с 24 апреля по 11 мая среди 2250 жителей России.

https://ria.ru/20230510/inflyatsiya-1870905350.html

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россия, общество