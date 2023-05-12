https://ria.ru/20230512/raskhody-1871181276.html
Каждый десятый россиянин в 2023 году сократил расходы, показал опрос
Каждый десятый россиянин в 2023 году сократил расходы, показал опрос - РИА Новости, 12.05.2023
Каждый десятый россиянин в 2023 году сократил расходы, показал опрос
Каждый десятый житель России в этом году сократил свои расходы на 20-30%, при этом в целом количество экономящих людей снизилось на 5% относительно 2022 года,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T04:22
2023-05-12T04:22
2023-05-12T04:22
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Каждый десятый житель России в этом году сократил свои расходы на 20-30%, при этом в целом количество экономящих людей снизилось на 5% относительно 2022 года, следует из данных сервиса "Зарплата.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что 13% россиян экономит на посещении кафе и ресторанов, на отпускных поездках – 12%, продуктах – 9%, одежде, обуви – 9%, салонах красоты – 8%, алкоголе – 5%, покупке мебели – 2%, приобретении техники – 1%. Стараются экономить на всем 41% россиян. При этом основной причиной снижения расходов был назван рост цен, 24% граждан подчеркнули, что стараются больше копить, 23% стало не хватать средств, у 12% - проблемы с зарплатой, а у 2% - с работой. Исследование проводилось с 24 апреля по 11 мая среди 2250 жителей России.
https://ria.ru/20230510/inflyatsiya-1870905350.html
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россия, общество
Каждый десятый россиянин в 2023 году сократил расходы, показал опрос
"Зарплата.ру": каждый десятый россиянин в этом году сократил расходы на 20-30 процентов
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Каждый десятый житель России в этом году сократил свои расходы на 20-30%, при этом в целом количество экономящих людей снизилось на 5% относительно 2022 года, следует из данных сервиса "Зарплата.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Экономить на расходах в этом году стали 75% россиян. В минувшем году количество уменьшивших свои траты респондентов было больше на 5%… 41% респондентов удалось уменьшить расходы на 5-10%, 27% опрошенных – на 10-20%, 10% – на 20-30%, 7% стали меньше тратить на 30% и более. Не считали снижения расходов 15% опрошенных", - говорится в исследовании.
Отмечается, что 13% россиян экономит на посещении кафе и ресторанов, на отпускных поездках – 12%, продуктах – 9%, одежде, обуви – 9%, салонах красоты – 8%, алкоголе – 5%, покупке мебели – 2%, приобретении техники – 1%. Стараются экономить на всем 41% россиян.
При этом основной причиной снижения расходов был назван рост цен, 24% граждан подчеркнули, что стараются больше копить, 23% стало не хватать средств, у 12% - проблемы с зарплатой, а у 2% - с работой.
Исследование проводилось с 24 апреля по 11 мая среди 2250 жителей России
.
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