https://ria.ru/20230512/rakety-1871430180.html

"Тебе конец". В Сети ответили на слова Зеленского о применении Storm Shadow

"Тебе конец". В Сети ответили на слова Зеленского о применении Storm Shadow - РИА Новости, 12.05.2023

"Тебе конец". В Сети ответили на слова Зеленского о применении Storm Shadow

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за поставку ракет... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T21:10

2023-05-12T21:10

2023-05-12T21:16

политика

украина

великобритания

владимир зеленский

риши сунак

бен уоллес

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за поставку ракет Storm Shadow, "расширяющих возможности Киева"."Перестань нюхать кокаин, работай на благо мира", — призвал участник дискуссии."Мне стыдно, что мы помогаем преступному режиму Зеленского", — поделился еще один пользователь."Ты всегда благодаришь и просишь большего, выдаиваешь нас досуха!" — возмутились в беседе."Мы должны говорить о попытке найти мирное решение, а не о продолжении этой войны", — резюмировали пользователи.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил планы Соединенного Королевства передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.В Кремле подчеркнули, что Москва негативно относится к поставкам подобного оружия ВСУ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти действия потребуют адекватного ответа в том числе от российских военных.

https://ria.ru/20230512/zelenskiy-1871322270.html

https://ria.ru/20230512/vsu-1871411558.html

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политика, украина, великобритания, владимир зеленский, риши сунак, бен уоллес, вооруженные силы украины