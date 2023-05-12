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США отреагировали на решение Британии о поставке Украине ракет Storm Shadow - РИА Новости, 12.05.2023
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19:33 12.05.2023 (обновлено: 19:44 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/rakety-1871415891.html
США отреагировали на решение Британии о поставке Украине ракет Storm Shadow
США отреагировали на решение Британии о поставке Украине ракет Storm Shadow - РИА Новости, 12.05.2023
США отреагировали на решение Британии о поставке Украине ракет Storm Shadow
США рассматривают решение правительства Великобритании передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow как суверенный шаг, который Лондон в состоянии предпринять... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:33
2023-05-12T19:44
в мире
сша
украина
джон кирби
великобритания
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. США рассматривают решение правительства Великобритании передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow как суверенный шаг, который Лондон в состоянии предпринять сам, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Это – суверенные решения. Каждая страна может принимать эти решения самостоятельно, и ей должно быть позволено самой высказываться по поводу этих решений", - сказал Кирби в ходе брифинга.Он также подчеркнул, что позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась, и у США по-прежнему нет намерения передавать Киеву такого рода вооружения.Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow дальностью поражения около 250 километров. По данным телеканала CNN, при этом Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа.
https://ria.ru/20230511/raketa-1871092565.html
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в мире, сша, украина, джон кирби, великобритания
В мире, США, Украина, Джон Кирби, Великобритания
США отреагировали на решение Британии о поставке Украине ракет Storm Shadow

Белый дом назвал решение Британии поставить ракеты Storm Shadow Украине суверенным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. США рассматривают решение правительства Великобритании передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow как суверенный шаг, который Лондон в состоянии предпринять сам, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Это – суверенные решения. Каждая страна может принимать эти решения самостоятельно, и ей должно быть позволено самой высказываться по поводу этих решений", - сказал Кирби в ходе брифинга.
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Он также подчеркнул, что позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась, и у США по-прежнему нет намерения передавать Киеву такого рода вооружения.
«
"Наша политика и наши решения применительно к этому вопросу не претерпели изменений", - указал представитель Белого дома.
Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow дальностью поражения около 250 километров. По данным телеканала CNN, при этом Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа.
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