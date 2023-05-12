https://ria.ru/20230512/rakety-1871415891.html

США отреагировали на решение Британии о поставке Украине ракет Storm Shadow

США отреагировали на решение Британии о поставке Украине ракет Storm Shadow - РИА Новости, 12.05.2023

США отреагировали на решение Британии о поставке Украине ракет Storm Shadow

США рассматривают решение правительства Великобритании передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow как суверенный шаг, который Лондон в состоянии предпринять... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:33

2023-05-12T19:33

2023-05-12T19:44

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сша

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джон кирби

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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. США рассматривают решение правительства Великобритании передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow как суверенный шаг, который Лондон в состоянии предпринять сам, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Это – суверенные решения. Каждая страна может принимать эти решения самостоятельно, и ей должно быть позволено самой высказываться по поводу этих решений", - сказал Кирби в ходе брифинга.Он также подчеркнул, что позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась, и у США по-прежнему нет намерения передавать Киеву такого рода вооружения.Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow дальностью поражения около 250 километров. По данным телеканала CNN, при этом Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа.

https://ria.ru/20230511/raketa-1871092565.html

https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html

сша

украина

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, украина, джон кирби, великобритания