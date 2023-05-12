МИД прокомментировал решение Лондона передать Киеву ракеты Storm Shadow
МИД расценил решение Лондона передать Киеву ракеты Storm Shadow как враждебный акт
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Поставки Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведут к росту напряженности на Украине, заявило Министерство иностранных дел России.
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"Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции", — подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что передача этих ракет киевскому режиму наглядно подтверждает беспрецедентный уровень вовлеченности Великобритании в этот конфликт. В министерстве отметили, что королевство "заигралось в геополитику" и хочет добиться статуса неформального лидера НАТО "на украинском треке", а также непримиримого противника России. Поэтому Лондон готов переходить любые границы и вывести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв, заявили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что Москва вправе принимать все меры по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть при использовании Киевом ракет Storm Shadow. При этом за последствия деструктивной деятельности Лондона отвечать будут авторы и исполнители столь безрассудного шага, подытожили в Министерстве иностранных дел.
Великобритания ранее заявила о поставках Украине крылатых ракет Storm Shadow. Дальность поражения экспортной модификации этих боеприпасов составляет около 250 километров. При этом, по данным телеканала CNN, Лондон получил заверения от Киева, что снаряды не будут использоваться по целям в России.
В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Москва негативно относится к поставкам этих ракет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти действия потребуют адекватного ответа в том числе от российских военных.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.