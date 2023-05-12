https://ria.ru/20230512/rakety-1871265771.html

На Украине прокомментировали поставки Британией ракет Storm Shadow

На Украине прокомментировали поставки Британией ракет Storm Shadow - РИА Новости, 12.05.2023

На Украине прокомментировали поставки Британией ракет Storm Shadow

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя ограничение на использование переданных Великобританией ракет Storm Shadow,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:44

2023-05-12T12:44

2023-05-12T12:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя ограничение на использование переданных Великобританией ракет Storm Shadow, заявил, что у Киева есть свое оружие, которое он имеет право использовать там, где считает нужным. Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. "Что касается Крыма, Луганской, Донецкой областей, Херсонской и Запорожской - это территория нашей страны и мы будем защищать ее так, как посчитаем нужным. Касаемо нанесению ударов по территории РФ, обращу внимание, что у нас есть собственное оружие, оружие собственного производства, которое мы периодически можем иметь право использовать там, где считаем необходимым. Если есть определенные ограничения, это не касается нашего оружия, других вещей", - сказал Данилов в эфире украинского телеканала, отвечая на просьбу прокомментировать предоставление Киеву ракет Storm Shadow на условии не применения их по территории России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.

https://ria.ru/20230511/raketa-1871092565.html

https://ria.ru/20230512/britaniya-1871185492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, великобритания, алексей данилов, в мире, россия, оружие