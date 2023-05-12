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На Украине прокомментировали поставки Британией ракет Storm Shadow - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 12.05.2023 (обновлено: 12:49 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/rakety-1871265771.html
На Украине прокомментировали поставки Британией ракет Storm Shadow
На Украине прокомментировали поставки Британией ракет Storm Shadow - РИА Новости, 12.05.2023
На Украине прокомментировали поставки Британией ракет Storm Shadow
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя ограничение на использование переданных Великобританией ракет Storm Shadow,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:44
2023-05-12T12:49
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
алексей данилов
в мире
россия
оружие
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя ограничение на использование переданных Великобританией ракет Storm Shadow, заявил, что у Киева есть свое оружие, которое он имеет право использовать там, где считает нужным. Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. "Что касается Крыма, Луганской, Донецкой областей, Херсонской и Запорожской - это территория нашей страны и мы будем защищать ее так, как посчитаем нужным. Касаемо нанесению ударов по территории РФ, обращу внимание, что у нас есть собственное оружие, оружие собственного производства, которое мы периодически можем иметь право использовать там, где считаем необходимым. Если есть определенные ограничения, это не касается нашего оружия, других вещей", - сказал Данилов в эфире украинского телеканала, отвечая на просьбу прокомментировать предоставление Киеву ракет Storm Shadow на условии не применения их по территории России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.
https://ria.ru/20230511/raketa-1871092565.html
https://ria.ru/20230512/britaniya-1871185492.html
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украина, великобритания, алексей данилов, в мире, россия, оружие
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, Алексей Данилов, В мире, Россия, Оружие
На Украине прокомментировали поставки Британией ракет Storm Shadow

Глава СНБО Украины Данилов: Киев будет защищать свою территорию так, как посчитает нужным

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя ограничение на использование переданных Великобританией ракет Storm Shadow, заявил, что у Киева есть свое оружие, которое он имеет право использовать там, где считает нужным.
Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Военные эксперты назвали ракеты Storm Shadow серьезной угрозой для России
11 мая, 16:33
"Что касается Крыма, Луганской, Донецкой областей, Херсонской и Запорожской - это территория нашей страны и мы будем защищать ее так, как посчитаем нужным. Касаемо нанесению ударов по территории РФ, обращу внимание, что у нас есть собственное оружие, оружие собственного производства, которое мы периодически можем иметь право использовать там, где считаем необходимым. Если есть определенные ограничения, это не касается нашего оружия, других вещей", - сказал Данилов в эфире украинского телеканала, отвечая на просьбу прокомментировать предоставление Киеву ракет Storm Shadow на условии не применения их по территории России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВеликобританияАлексей ДаниловВ миреРоссияОружие
 
 
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