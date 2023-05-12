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Блинкен ответил на упреки Зеленского в адрес Запада из-за бронетехники - РИА Новости, 12.05.2023
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02:36 12.05.2023 (обновлено: 08:50 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/rakety-1871178027.html
Блинкен ответил на упреки Зеленского в адрес Запада из-за бронетехники
Блинкен ответил на упреки Зеленского в адрес Запада из-за бронетехники - РИА Новости, 12.05.2023
Блинкен ответил на упреки Зеленского в адрес Запада из-за бронетехники
США готовы предоставить ВСУ все необходимое для контрнаступления оружие, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу PBS, отвечая на критику... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T02:36
2023-05-12T08:50
украина
киев
в мире
энтони блинкен
сша
дмитрий песков
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. США готовы предоставить ВСУ все необходимое для контрнаступления оружие, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу PBS, отвечая на критику президента Украины Владимира Зеленского, упрекнувшего страны Запада, что те не дали Киеву достаточно бронетехники для атаки.Вашингтон, как заявил Блинкен, сотрудничает более чем с 50 странами, "чтобы приспособиться и адаптироваться, в зависимости от характера борьбы, и гарантировать, что (у Украины. — Прим. ред.) есть все необходимое".Блинкен также поддержал решение британского правительства передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности."Разные страны будут идти на разные меры в зависимости от собственных возможностей, технологий и того, что представляет наибольший смысл. Таким образом, благодаря этому процессу мы предоставили некоторые вещи уникально для Украины. Другие страны могут делать что-то отличное от того, что делаем мы. Вопрос в том, соответствует ли все это потребностям Украины? Мы уверены в том, что так и есть", — сказал он.Накануне Зеленский назвал неприемлемым начало контрнаступления, если оно обернется большим числом потерь в ВСУ. По его словам, украинские боевые бригады "готовы", но они все еще ждут "некоторых вещей", включая бронетехнику.Великобритания ранее объявила о передаче Украине крылатых ракет Storm Shadow с дальностью поражения около 250 километров. По данным телеканала CNN, при этом Лондон получил заверения от Киева, что они будут применяться только по целям на территорию, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот шаг потребует адекватного ответа.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871164869.html
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украина, киев, в мире, энтони блинкен, сша, дмитрий песков, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Украина, Киев, В мире, Энтони Блинкен, США, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Блинкен ответил на упреки Зеленского в адрес Запада из-за бронетехники

Блинкен после упреков Зеленского пообещал дать ВСУ недостающее для наступления оружие

CC BY-SA 3.0 / Corrado Baldassi / Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
CC BY-SA 3.0 / Corrado Baldassi /
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. США готовы предоставить ВСУ все необходимое для контрнаступления оружие, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу PBS, отвечая на критику президента Украины Владимира Зеленского, упрекнувшего страны Запада, что те не дали Киеву достаточно бронетехники для атаки.
Вашингтон, как заявил Блинкен, сотрудничает более чем с 50 странами, "чтобы приспособиться и адаптироваться, в зависимости от характера борьбы, и гарантировать, что (у Украины. — Прим. ред.) есть все необходимое".
«

"Мы буквально каждый день работаем с украинцами и этой коалицией стран, чтобы обеспечить поддержку. Если возникнут проблемы, если будет нехватка и нам об этом скажут, мы приложим все усилия для того, чтобы ее восполнить", — заверил глава американской дипломатии.

Блинкен также поддержал решение британского правительства передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности.
"Разные страны будут идти на разные меры в зависимости от собственных возможностей, технологий и того, что представляет наибольший смысл. Таким образом, благодаря этому процессу мы предоставили некоторые вещи уникально для Украины. Другие страны могут делать что-то отличное от того, что делаем мы. Вопрос в том, соответствует ли все это потребностям Украины? Мы уверены в том, что так и есть", — сказал он.
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Накануне Зеленский назвал неприемлемым начало контрнаступления, если оно обернется большим числом потерь в ВСУ. По его словам, украинские боевые бригады "готовы", но они все еще ждут "некоторых вещей", включая бронетехнику.
Великобритания ранее объявила о передаче Украине крылатых ракет Storm Shadow с дальностью поражения около 250 километров. По данным телеканала CNN, при этом Лондон получил заверения от Киева, что они будут применяться только по целям на территорию, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот шаг потребует адекватного ответа.
О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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УкраинаКиевВ миреЭнтони БлинкенСШАДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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