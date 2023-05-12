В израильском Сдероте ракета попала в жилой дом
В израильском Сдероте рядом с сектором Газа ракета попала в жилой дом, пострадавших нет
© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в городе израильском Сдероте на границе с анклавом, пострадавших нет, сообщило в пятницу армейское радио Израиля со ссылкой на городской муниципалитет.
По данным радиостанции, зданию нанесен значительный ущерб.
Ранее в пятницу боевики группировки "Исламский джихад" возобновили ракетные обстрелы по израильской территории. Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в окрестностях Иерусалима, на Западном берегу и в районах, прилегающих к анклаву.
Армейское радио сообщало, что одна из ракет, летевшая на иерусалимские горы, была сбита системой ПРО "Праща Давида".
В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛа) в пятницу возобновила авиаудары по целям "Исламского джихада" в секторе Газа.
"Только что истребители ЦАХАЛа нанесли удар по четырем военным постам террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа. Один из военных постов использовался командиром бригады Рафах. Самолет ЦАХАЛа также поразил минометную установку в южной части сектора Газа", - сообщила армейская пресс-служба.
Обмен ударами между Израилем и радикалами в Газе возобновился после 13 часов затишья. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху созвал очередное оперативное селекторное совещание по вопросам безопасности с участием министров силового блока правительства.