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В израильском Сдероте ракета попала в жилой дом - РИА Новости, 12.05.2023
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13:44 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/raketa-1871290956.html
В израильском Сдероте ракета попала в жилой дом
В израильском Сдероте ракета попала в жилой дом - РИА Новости, 12.05.2023
В израильском Сдероте ракета попала в жилой дом
Ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в городе израильском Сдероте на границе с анклавом, пострадавших нет, сообщило в пятницу армейское радио... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:44
2023-05-12T13:44
в мире
израиль
исламский джихад
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в городе израильском Сдероте на границе с анклавом, пострадавших нет, сообщило в пятницу армейское радио Израиля со ссылкой на городской муниципалитет. По данным радиостанции, зданию нанесен значительный ущерб. Ранее в пятницу боевики группировки "Исламский джихад" возобновили ракетные обстрелы по израильской территории. Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в окрестностях Иерусалима, на Западном берегу и в районах, прилегающих к анклаву. Армейское радио сообщало, что одна из ракет, летевшая на иерусалимские горы, была сбита системой ПРО "Праща Давида". В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛа) в пятницу возобновила авиаудары по целям "Исламского джихада" в секторе Газа. "Только что истребители ЦАХАЛа нанесли удар по четырем военным постам террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа. Один из военных постов использовался командиром бригады Рафах. Самолет ЦАХАЛа также поразил минометную установку в южной части сектора Газа", - сообщила армейская пресс-служба. Обмен ударами между Израилем и радикалами в Газе возобновился после 13 часов затишья. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху созвал очередное оперативное селекторное совещание по вопросам безопасности с участием министров силового блока правительства.
https://ria.ru/20230511/rekhovot-1871141799.html
https://ria.ru/20230511/aviaudar-1870927189.html
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в мире, израиль, исламский джихад
В мире, Израиль, Исламский джихад
В израильском Сдероте ракета попала в жилой дом

В израильском Сдероте рядом с сектором Газа ракета попала в жилой дом, пострадавших нет

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в городе израильском Сдероте на границе с анклавом, пострадавших нет, сообщило в пятницу армейское радио Израиля со ссылкой на городской муниципалитет.
По данным радиостанции, зданию нанесен значительный ущерб.
Последствия попадания ракеты в жилой дом в Реховоте - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В израильском Реховоте один человек погиб после попадания ракеты в дом
11 мая, 19:36
Ранее в пятницу боевики группировки "Исламский джихад" возобновили ракетные обстрелы по израильской территории. Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в окрестностях Иерусалима, на Западном берегу и в районах, прилегающих к анклаву.
Армейское радио сообщало, что одна из ракет, летевшая на иерусалимские горы, была сбита системой ПРО "Праща Давида".
В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛа) в пятницу возобновила авиаудары по целям "Исламского джихада" в секторе Газа.
"Только что истребители ЦАХАЛа нанесли удар по четырем военным постам террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа. Один из военных постов использовался командиром бригады Рафах. Самолет ЦАХАЛа также поразил минометную установку в южной части сектора Газа", - сообщила армейская пресс-служба.
Обмен ударами между Израилем и радикалами в Газе возобновился после 13 часов затишья. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху созвал очередное оперативное селекторное совещание по вопросам безопасности с участием министров силового блока правительства.
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11 мая, 04:05
 
В миреИзраильИсламский джихад
 
 
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