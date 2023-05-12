https://ria.ru/20230512/raketa-1871290956.html

В израильском Сдероте ракета попала в жилой дом

В израильском Сдероте ракета попала в жилой дом - РИА Новости, 12.05.2023

В израильском Сдероте ракета попала в жилой дом

Ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в городе израильском Сдероте на границе с анклавом, пострадавших нет, сообщило в пятницу армейское радио... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:44

2023-05-12T13:44

2023-05-12T13:44

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исламский джихад

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в городе израильском Сдероте на границе с анклавом, пострадавших нет, сообщило в пятницу армейское радио Израиля со ссылкой на городской муниципалитет. По данным радиостанции, зданию нанесен значительный ущерб. Ранее в пятницу боевики группировки "Исламский джихад" возобновили ракетные обстрелы по израильской территории. Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в окрестностях Иерусалима, на Западном берегу и в районах, прилегающих к анклаву. Армейское радио сообщало, что одна из ракет, летевшая на иерусалимские горы, была сбита системой ПРО "Праща Давида". В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛа) в пятницу возобновила авиаудары по целям "Исламского джихада" в секторе Газа. "Только что истребители ЦАХАЛа нанесли удар по четырем военным постам террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа. Один из военных постов использовался командиром бригады Рафах. Самолет ЦАХАЛа также поразил минометную установку в южной части сектора Газа", - сообщила армейская пресс-служба. Обмен ударами между Израилем и радикалами в Газе возобновился после 13 часов затишья. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху созвал очередное оперативное селекторное совещание по вопросам безопасности с участием министров силового блока правительства.

https://ria.ru/20230511/rekhovot-1871141799.html

https://ria.ru/20230511/aviaudar-1870927189.html

израиль

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, израиль, исламский джихад