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Россия выступает за взаимовыгодное партнерство, заявил Путин - РИА Новости, 12.05.2023
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15:55 12.05.2023 (обновлено: 16:05 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/putin-1871335001.html
Россия выступает за взаимовыгодное партнерство, заявил Путин
Россия выступает за взаимовыгодное партнерство, заявил Путин - РИА Новости, 12.05.2023
Россия выступает за взаимовыгодное партнерство, заявил Путин
Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства со странами в различных сферах - политической, безопасности, спорте и культуре, заявил президент... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:55
2023-05-12T16:05
россия
политика
владимир путин
петербургский международный юридический форум 2018
константин чуйченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства со странами в различных сферах - политической, безопасности, спорте и культуре, заявил президент России Владимир Путин.Обращение главы государства к участникам Петербургского международного юридического форума зачитал министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Россия неизменно выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства в политической сфере, в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте. Убеждены, что именно верховенство закона, уважение к суверенитету государств - прочная основа для формирующегося более справедливого и демократического многополярного миропорядка", - говорится в обращении.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871335092.html
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россия, политика, владимир путин, петербургский международный юридический форум 2018, константин чуйченко
Россия, Политика, Владимир Путин, Петербургский международный юридический форум 2018, Константин Чуйченко
Россия выступает за взаимовыгодное партнерство, заявил Путин

Путин: Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства со странами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства со странами в различных сферах - политической, безопасности, спорте и культуре, заявил президент России Владимир Путин.
Обращение главы государства к участникам Петербургского международного юридического форума зачитал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Медведев призвал вернуть мировой порядок к принципам равенства
Вчера, 15:55
"Россия неизменно выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства в политической сфере, в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте. Убеждены, что именно верховенство закона, уважение к суверенитету государств - прочная основа для формирующегося более справедливого и демократического многополярного миропорядка", - говорится в обращении.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
МИД КНР: Россия и Китай продолжат работать над всеобъемлющим партнерством
8 мая, 13:55
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинПетербургский международный юридический форум 2018Константин Чуйченко
 
 
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