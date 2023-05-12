https://ria.ru/20230512/putin-1871335001.html

Россия выступает за взаимовыгодное партнерство, заявил Путин

Россия выступает за взаимовыгодное партнерство, заявил Путин - РИА Новости, 12.05.2023

Россия выступает за взаимовыгодное партнерство, заявил Путин

Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства со странами в различных сферах - политической, безопасности, спорте и культуре, заявил президент... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:55

2023-05-12T15:55

2023-05-12T16:05

россия

политика

владимир путин

петербургский международный юридический форум 2018

константин чуйченко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства со странами в различных сферах - политической, безопасности, спорте и культуре, заявил президент России Владимир Путин.Обращение главы государства к участникам Петербургского международного юридического форума зачитал министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Россия неизменно выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства в политической сфере, в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте. Убеждены, что именно верховенство закона, уважение к суверенитету государств - прочная основа для формирующегося более справедливого и демократического многополярного миропорядка", - говорится в обращении.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/medvedev-1871335092.html

https://ria.ru/20230508/kitay-1870462579.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, владимир путин, петербургский международный юридический форум 2018, константин чуйченко