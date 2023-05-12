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Нелегитимные санкции наносят урон международной системе, заявил Путин - РИА Новости, 12.05.2023
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15:52 12.05.2023 (обновлено: 16:03 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/putin-1871334617.html
Нелегитимные санкции наносят урон международной системе, заявил Путин
Нелегитимные санкции наносят урон международной системе, заявил Путин - РИА Новости, 12.05.2023
Нелегитимные санкции наносят урон международной системе, заявил Путин
Применение нелегитимных санкций, разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносит урон международной системе, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:52
2023-05-12T16:03
политика
владимир путин
петербургский международный юридический форум 2018
россия
константин чуйченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Применение нелегитимных санкций, разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносит урон международной системе, заявил президент России Владимир Путин.Обращение главы государства к участникам Петербургского международного юридического форума зачитал министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Сегодня применение нелигитимных санкций, игнорирование принципа равенства стран, вмешательство в их внутренние дела, разрыв договора в сфере стратегической стабильности наносит серьезный урон международной правовой системе, разрушает саму ее суть", - привел Чуйченко слова Путина.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230511/sanktsii-1870925627.html
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политика, владимир путин, петербургский международный юридический форум 2018, россия, константин чуйченко
Политика, Владимир Путин, Петербургский международный юридический форум 2018, Россия, Константин Чуйченко
Нелегитимные санкции наносят урон международной системе, заявил Путин

Путин: нелегитимные санкции и разрыв договоров наносят урон международной системе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Применение нелегитимных санкций, разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносит урон международной системе, заявил президент России Владимир Путин.
Обращение главы государства к участникам Петербургского международного юридического форума зачитал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Нью-Йоркская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Что-то пошло не так. В США назвали неожиданный эффект от санкций
11 мая, 03:14
"Сегодня применение нелигитимных санкций, игнорирование принципа равенства стран, вмешательство в их внутренние дела, разрыв договора в сфере стратегической стабильности наносит серьезный урон международной правовой системе, разрушает саму ее суть", - привел Чуйченко слова Путина.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Санкции Запада нелегитимны и не позволяют ему достичь целей, заявил Лавров
20 мая 2022, 13:39
 
ПолитикаВладимир ПутинПетербургский международный юридический форум 2018РоссияКонстантин Чуйченко
 
 
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