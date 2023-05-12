https://ria.ru/20230512/putin-1871334617.html
Нелегитимные санкции наносят урон международной системе, заявил Путин
Нелегитимные санкции наносят урон международной системе, заявил Путин - РИА Новости, 12.05.2023
Нелегитимные санкции наносят урон международной системе, заявил Путин
Применение нелегитимных санкций, разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносит урон международной системе, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:52
2023-05-12T15:52
2023-05-12T16:03
политика
владимир путин
петербургский международный юридический форум 2018
россия
константин чуйченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Применение нелегитимных санкций, разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносит урон международной системе, заявил президент России Владимир Путин.Обращение главы государства к участникам Петербургского международного юридического форума зачитал министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Сегодня применение нелигитимных санкций, игнорирование принципа равенства стран, вмешательство в их внутренние дела, разрыв договора в сфере стратегической стабильности наносит серьезный урон международной правовой системе, разрушает саму ее суть", - привел Чуйченко слова Путина.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230511/sanktsii-1870925627.html
https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789713535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, петербургский международный юридический форум 2018, россия, константин чуйченко
Политика, Владимир Путин, Петербургский международный юридический форум 2018, Россия, Константин Чуйченко
Нелегитимные санкции наносят урон международной системе, заявил Путин
Путин: нелегитимные санкции и разрыв договоров наносят урон международной системе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Применение нелегитимных санкций, разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносит урон международной системе, заявил президент России Владимир Путин.
Обращение главы государства к участникам Петербургского международного юридического форума зачитал министр юстиции РФ Константин Чуйченко
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Что-то пошло не так. В США назвали неожиданный эффект от санкций
"Сегодня применение нелигитимных санкций, игнорирование принципа равенства стран, вмешательство в их внутренние дела, разрыв договора в сфере стратегической стабильности наносит серьезный урон международной правовой системе, разрушает саму ее суть", - привел Чуйченко слова Путина.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Санкции Запада нелегитимны и не позволяют ему достичь целей, заявил Лавров