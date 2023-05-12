https://ria.ru/20230512/putin-1871334617.html

Нелегитимные санкции наносят урон международной системе, заявил Путин

Нелегитимные санкции наносят урон международной системе, заявил Путин - РИА Новости, 12.05.2023

Нелегитимные санкции наносят урон международной системе, заявил Путин

Применение нелегитимных санкций, разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносит урон международной системе, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:52

2023-05-12T15:52

2023-05-12T16:03

политика

владимир путин

петербургский международный юридический форум 2018

россия

константин чуйченко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Применение нелегитимных санкций, разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносит урон международной системе, заявил президент России Владимир Путин.Обращение главы государства к участникам Петербургского международного юридического форума зачитал министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Сегодня применение нелигитимных санкций, игнорирование принципа равенства стран, вмешательство в их внутренние дела, разрыв договора в сфере стратегической стабильности наносит серьезный урон международной правовой системе, разрушает саму ее суть", - привел Чуйченко слова Путина.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1870925627.html

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789713535.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, петербургский международный юридический форум 2018, россия, константин чуйченко