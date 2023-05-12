Путин поручил предусмотреть меры по снижению оттока населения за рубеж
Путин дополнил Концепцию миграционной политики России мерами по снижению оттока населения
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в Концепции миграционной политики РФ, дополнив ее необходимостью проработки мер по созданию сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж.
"В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж", - говорится в опубликованном указе президента.
Также дополнения касаются жителей новых российских регионов. "В связи с исходящей от вооруженных сил Украины прямой угрозой жизни и здоровью жителей Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской области, в целях защиты которых в том числе проводится специальная военная операция, лица, постоянно проживающие на названных территориях, в экстренном массовой порядке начали пребывать в другие субъекты РФ. Реализован комплекс мер социальной поддержки указанных лиц", - отмечается в документе.
В первоначальном документе говорилось, что за последние годы существенно возросла миграционная активность вблизи внешних границ РФ и в зоне ее интересов. В концепции говорится, что интенсивный миграционный поток из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, возникший в 2014-2015 годах, становится причиной негативных социально-экономических процессов в европейских государствах, а также способствует проникновению туда членов криминальных, террористических и экстремистских структур. Как отмечается в документе, эти негативные проявления могут стать угрозой как для России, так и для приграничных к ней государств.