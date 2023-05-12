Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил предусмотреть меры по снижению оттока населения за рубеж - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/putin-1871315178.html
Путин поручил предусмотреть меры по снижению оттока населения за рубеж
Путин поручил предусмотреть меры по снижению оттока населения за рубеж - РИА Новости, 12.05.2023
Путин поручил предусмотреть меры по снижению оттока населения за рубеж
Президент России Владимир Путин внес изменения в Концепции миграционной политики РФ, дополнив ее необходимостью проработки мер по созданию сохранения... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:54
2023-05-12T14:54
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868235906_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_56a8bf0b909a7b65bb711379c9a0007a.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в Концепции миграционной политики РФ, дополнив ее необходимостью проработки мер по созданию сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж. "В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж", - говорится в опубликованном указе президента. Также дополнения касаются жителей новых российских регионов. "В связи с исходящей от вооруженных сил Украины прямой угрозой жизни и здоровью жителей Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской области, в целях защиты которых в том числе проводится специальная военная операция, лица, постоянно проживающие на названных территориях, в экстренном массовой порядке начали пребывать в другие субъекты РФ. Реализован комплекс мер социальной поддержки указанных лиц", - отмечается в документе. В первоначальном документе говорилось, что за последние годы существенно возросла миграционная активность вблизи внешних границ РФ и в зоне ее интересов. В концепции говорится, что интенсивный миграционный поток из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, возникший в 2014-2015 годах, становится причиной негативных социально-экономических процессов в европейских государствах, а также способствует проникновению туда членов криминальных, террористических и экстремистских структур. Как отмечается в документе, эти негативные проявления могут стать угрозой как для России, так и для приграничных к ней государств.
https://ria.ru/20230410/demografiya-1864258470.html
https://ria.ru/20230111/demografiya-1844142696.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868235429_0:0:2863:2148_1920x0_80_0_0_0aa010adb088e63d1b3c8832b8e42cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин поручил предусмотреть меры по снижению оттока населения за рубеж

Путин дополнил Концепцию миграционной политики России мерами по снижению оттока населения

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в Концепции миграционной политики РФ, дополнив ее необходимостью проработки мер по созданию сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж.
"В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж", - говорится в опубликованном указе президента.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Путин назвал самый основательный способ улучшения региональной демографии
10 апреля, 14:44
Также дополнения касаются жителей новых российских регионов. "В связи с исходящей от вооруженных сил Украины прямой угрозой жизни и здоровью жителей Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской области, в целях защиты которых в том числе проводится специальная военная операция, лица, постоянно проживающие на названных территориях, в экстренном массовой порядке начали пребывать в другие субъекты РФ. Реализован комплекс мер социальной поддержки указанных лиц", - отмечается в документе.
В первоначальном документе говорилось, что за последние годы существенно возросла миграционная активность вблизи внешних границ РФ и в зоне ее интересов. В концепции говорится, что интенсивный миграционный поток из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, возникший в 2014-2015 годах, становится причиной негативных социально-экономических процессов в европейских государствах, а также способствует проникновению туда членов криминальных, террористических и экстремистских структур. Как отмечается в документе, эти негативные проявления могут стать угрозой как для России, так и для приграничных к ней государств.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Путин призвал уделять особое внимание проблемам в сфере демографии
11 января, 15:04
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала