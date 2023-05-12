https://ria.ru/20230512/putin-1871315178.html

Путин поручил предусмотреть меры по снижению оттока населения за рубеж

Путин поручил предусмотреть меры по снижению оттока населения за рубеж - РИА Новости, 12.05.2023

Путин поручил предусмотреть меры по снижению оттока населения за рубеж

Президент России Владимир Путин внес изменения в Концепции миграционной политики РФ, дополнив ее необходимостью проработки мер по созданию сохранения... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:54

2023-05-12T14:54

2023-05-12T14:54

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в Концепции миграционной политики РФ, дополнив ее необходимостью проработки мер по созданию сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж. "В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж", - говорится в опубликованном указе президента. Также дополнения касаются жителей новых российских регионов. "В связи с исходящей от вооруженных сил Украины прямой угрозой жизни и здоровью жителей Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской области, в целях защиты которых в том числе проводится специальная военная операция, лица, постоянно проживающие на названных территориях, в экстренном массовой порядке начали пребывать в другие субъекты РФ. Реализован комплекс мер социальной поддержки указанных лиц", - отмечается в документе. В первоначальном документе говорилось, что за последние годы существенно возросла миграционная активность вблизи внешних границ РФ и в зоне ее интересов. В концепции говорится, что интенсивный миграционный поток из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, возникший в 2014-2015 годах, становится причиной негативных социально-экономических процессов в европейских государствах, а также способствует проникновению туда членов криминальных, террористических и экстремистских структур. Как отмечается в документе, эти негативные проявления могут стать угрозой как для России, так и для приграничных к ней государств.

https://ria.ru/20230410/demografiya-1864258470.html

https://ria.ru/20230111/demografiya-1844142696.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины