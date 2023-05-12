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Путину доверяют 80,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 12.05.2023
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11:50 12.05.2023 (обновлено: 14:55 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/putin-1871247075.html
Путину доверяют 80,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 80,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 12.05.2023
Путину доверяют 80,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют Владимиру Путину, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:50
2023-05-12T14:55
общество
россия
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Большинство россиян доверяют Владимиру Путину, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, 80,9 процента россиян на вопрос о непосредственном доверии президенту ответили положительно, с ними не согласились 15,1 процента опрошенных. Одобрение деятельности Путина высказали 77,1 процента граждан, не одобряют — 14,1 процента респондентов. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели с февраля по май 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), одного процента.
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общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Путину доверяют 80,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: почти 81 процент граждан России доверяют президенту Владимиру Путину

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Большинство россиян доверяют Владимиру Путину, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 80,9 процента россиян на вопрос о непосредственном доверии президенту ответили положительно, с ними не согласились 15,1 процента опрошенных. Одобрение деятельности Путина высказали 77,1 процента граждан, не одобряют — 14,1 процента респондентов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели с февраля по май 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), одного процента.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
В Кремле оценили уровень доверия Путину
20 февраля, 12:17
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВЦИОМ
 
 
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