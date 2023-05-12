https://ria.ru/20230512/putin-1871247075.html

Путину доверяют 80,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 80,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 12.05.2023

Путину доверяют 80,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян доверяют Владимиру Путину, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:50

2023-05-12T11:50

2023-05-12T14:55

общество

россия

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Большинство россиян доверяют Владимиру Путину, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, 80,9 процента россиян на вопрос о непосредственном доверии президенту ответили положительно, с ними не согласились 15,1 процента опрошенных. Одобрение деятельности Путина высказали 77,1 процента граждан, не одобряют — 14,1 процента респондентов. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели с февраля по май 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), одного процента.

https://ria.ru/20230220/doverie-1853122150.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, вциом