https://ria.ru/20230512/putin-1871181400.html
"Путин красавчик": в Швейцарии поставили на место выходцев с Украины
"Путин красавчик": в Швейцарии поставили на место выходцев с Украины - РИА Новости, 12.05.2023
"Путин красавчик": в Швейцарии поставили на место выходцев с Украины
Житель Швейцарии посоветовал выходцам с Украины вернутся на родину и обратить внимание на психическое здоровье Владимира Зеленского. Соответствующее видео было... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T04:29
2023-05-12T04:29
2023-05-12T04:35
в мире
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управление верховного комиссара оон по делам беженцев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Житель Швейцарии посоветовал выходцам с Украины вернутся на родину и обратить внимание на психическое здоровье Владимира Зеленского. Соответствующее видео было опубликовано 11 мая в одном из украинских пабликов в социальной сети Instagram*, после чего оно распространилось в Telegram-каналах.На кадрах, снятых из автомобиля, видно, как водитель встречной машины в разговоре с украинцами говорит: "Вы нам здесь не нужны! Возвращайтесь обратно".Мужчина при слове "Зеленский" также делает характерный жест, ставя под сомнение психическое здоровье украинского лидера.В ответ на наигранное непонимание украинцев швейцарец ответил коротко: "Путин красавчик". После этого он прекратил беседу с украинцами.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев. Несмотря на изначальный энтузиазм, европейцы все более прохладно относятся к ним из-за случаев их ненадлежащего поведения, а также возросшей инфляции и сокращений бюджетов европейских государств.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230502/mer-1869049159.html
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в мире, украина, швейцария, европа, владимир зеленский, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
В мире, Украина, Швейцария, Европа, Владимир Зеленский, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
"Путин красавчик": в Швейцарии поставили на место выходцев с Украины
Швейцарец посоветовал украинцам вернуться к "сумасшедшему" Зеленскому, похвалив Путина