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Авиакомпания выплатит туристу компенсацию за осколки в еде на борту - РИА Новости, 12.05.2023
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Туризм
 
01:07 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/puteshestviya-1871095904.html
Авиакомпания выплатит туристу компенсацию за осколки в еде на борту
Авиакомпания выплатит туристу компенсацию за осколки в еде на борту - РИА Новости, 12.05.2023
Авиакомпания выплатит туристу компенсацию за осколки в еде на борту
Пассажир, летевший с Гавайев в Сеул, пытается получить компенсацию у Asiana Airlines за три сломанных зуба, сообщает The Korea Times. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T01:07
2023-05-12T01:07
туризм
туризм
новости - туризм
сеул
asiana airlines
пассажиры
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пассажир, летевший с Гавайев в Сеул, пытается получить компенсацию у Asiana Airlines за три сломанных зуба, сообщает The Korea Times.Во время приема пищу в чашке оказался инородный предмет, предположительно — осколки кофейной чашки. Традиционное блюдо пибимпап было приготовлено гавайским производителем бортового питания и поставлено авиакомпании Asiana Airlines."Я сразу же уведомил бортпроводника об инциденте, но он просто поспешил забрать еду", — рассказал пассажир. Оставшуюся часть полета он не мог нормально принимать пищу из-за болей, пишет издание.После случившегося мужчина подал жалобу в авиакомпанию и потребовал компенсацию. Ответ перевозчика его разозлил: компания предложила ему пять тысяч миль, если информация о происшествии не попадет в прессу. Позже менеджмент согласился увеличить выплату до 20 тысяч миль, а затем — покрыть расходы на неотложное стоматологическое лечение. Правда, только в ближайшее время — в апреле и мае, но не в будущем, поскольку перевозчик говорит о "невыясненной причинно-следственной связи"."Зуб не подлежит восстановлению. В больнице сказали, что повреждение может прогрессировать, поэтому возможно лечение корневых каналов, удаление и даже имплантация", — говорит пострадавший.Авиакомпания начала внутреннее расследование того, как несъедобные предметы оказались в пище.
https://ria.ru/20230425/puteshestviya-1867384410.html
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туризм, новости - туризм, сеул, asiana airlines, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сеул, Asiana Airlines, Пассажиры
Авиакомпания выплатит туристу компенсацию за осколки в еде на борту

Asiana Airlines выплатит туристу компенсацию за осколки в еде на борту

© Depositphotos.com / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Depositphotos.com / Sid10
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пассажир, летевший с Гавайев в Сеул, пытается получить компенсацию у Asiana Airlines за три сломанных зуба, сообщает The Korea Times.
Во время приема пищу в чашке оказался инородный предмет, предположительно — осколки кофейной чашки. Традиционное блюдо пибимпап было приготовлено гавайским производителем бортового питания и поставлено авиакомпании Asiana Airlines.
"Я сразу же уведомил бортпроводника об инциденте, но он просто поспешил забрать еду", — рассказал пассажир. Оставшуюся часть полета он не мог нормально принимать пищу из-за болей, пишет издание.
После случившегося мужчина подал жалобу в авиакомпанию и потребовал компенсацию. Ответ перевозчика его разозлил: компания предложила ему пять тысяч миль, если информация о происшествии не попадет в прессу. Позже менеджмент согласился увеличить выплату до 20 тысяч миль, а затем — покрыть расходы на неотложное стоматологическое лечение. Правда, только в ближайшее время — в апреле и мае, но не в будущем, поскольку перевозчик говорит о "невыясненной причинно-следственной связи".
"Зуб не подлежит восстановлению. В больнице сказали, что повреждение может прогрессировать, поэтому возможно лечение корневых каналов, удаление и даже имплантация", — говорит пострадавший.
Авиакомпания начала внутреннее расследование того, как несъедобные предметы оказались в пище.
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