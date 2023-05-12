https://ria.ru/20230512/puteshestviya-1871095904.html

Авиакомпания выплатит туристу компенсацию за осколки в еде на борту

Авиакомпания выплатит туристу компенсацию за осколки в еде на борту - РИА Новости, 12.05.2023

Авиакомпания выплатит туристу компенсацию за осколки в еде на борту

Пассажир, летевший с Гавайев в Сеул, пытается получить компенсацию у Asiana Airlines за три сломанных зуба, сообщает The Korea Times. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T01:07

2023-05-12T01:07

2023-05-12T01:07

туризм

туризм

новости - туризм

сеул

asiana airlines

пассажиры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155180/01/1551800121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7795f318f620bb5de8b3c5f8cd313d1a.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пассажир, летевший с Гавайев в Сеул, пытается получить компенсацию у Asiana Airlines за три сломанных зуба, сообщает The Korea Times.Во время приема пищу в чашке оказался инородный предмет, предположительно — осколки кофейной чашки. Традиционное блюдо пибимпап было приготовлено гавайским производителем бортового питания и поставлено авиакомпании Asiana Airlines."Я сразу же уведомил бортпроводника об инциденте, но он просто поспешил забрать еду", — рассказал пассажир. Оставшуюся часть полета он не мог нормально принимать пищу из-за болей, пишет издание.После случившегося мужчина подал жалобу в авиакомпанию и потребовал компенсацию. Ответ перевозчика его разозлил: компания предложила ему пять тысяч миль, если информация о происшествии не попадет в прессу. Позже менеджмент согласился увеличить выплату до 20 тысяч миль, а затем — покрыть расходы на неотложное стоматологическое лечение. Правда, только в ближайшее время — в апреле и мае, но не в будущем, поскольку перевозчик говорит о "невыясненной причинно-следственной связи"."Зуб не подлежит восстановлению. В больнице сказали, что повреждение может прогрессировать, поэтому возможно лечение корневых каналов, удаление и даже имплантация", — говорит пострадавший.Авиакомпания начала внутреннее расследование того, как несъедобные предметы оказались в пище.

https://ria.ru/20230425/puteshestviya-1867384410.html

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сеул, asiana airlines, пассажиры