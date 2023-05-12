https://ria.ru/20230512/puteshestviya-1871070594.html

Названы самые популярные у туристов города в начале мая

Названы самые популярные у туристов города в начале мая - РИА Новости, 12.05.2023

Названы самые популярные у туристов города в начале мая

Определены самые популярные у туристов города для поездок на длинные майские выходные, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T05:09

2023-05-12T05:09

2023-05-12T05:09

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Определены самые популярные у туристов города для поездок на длинные майские выходные, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований на период с 28 апреля по 14 мая и выяснили, что за год спрос на зарубежные поездки вырос в полтора раза, а на отдых в России, наоборот, снизился на 10,2 процента.В РФ больше всего пользователей отправились в Москву — так сделал каждый пятый турист.Санкт-Петербург — на втором месте, его выбрали 16,8 процента путешественников. Причем в столице респонденты чаще всего выбирали отели категории четыре звезды, в городе на Неве отдавали предпочтение объектам размещения без звезд — апартаментам, хостелам и гостевым домам.Сочи — на третьей строке списка, доля курорта — 6,6 процента визитов. Тут туристы чаще всего бронировали "трешки".Стамбул стал лидером среди зарубежных городов: каждый десятый пользователь оплачивал гостиницы там. Второе и третье место в списке самых популярных заграничных мест заняли Минск и Дубай. Туда отправились по пять процентов туристов, причем в Белоруссии они выбирали отели категории три звезды, а в ОАЭ — "пятерки".

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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