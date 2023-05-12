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Названы самые популярные у туристов города в начале мая - РИА Новости, 12.05.2023
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Туризм
 
05:09 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/puteshestviya-1871070594.html
Названы самые популярные у туристов города в начале мая
Названы самые популярные у туристов города в начале мая - РИА Новости, 12.05.2023
Названы самые популярные у туристов города в начале мая
Определены самые популярные у туристов города для поездок на длинные майские выходные, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T05:09
2023-05-12T05:09
туризм
туризм
новости - туризм
россия
москва
санкт-петербург
отдых в россии
сочи
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Определены самые популярные у туристов города для поездок на длинные майские выходные, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований на период с 28 апреля по 14 мая и выяснили, что за год спрос на зарубежные поездки вырос в полтора раза, а на отдых в России, наоборот, снизился на 10,2 процента.В РФ больше всего пользователей отправились в Москву — так сделал каждый пятый турист.Санкт-Петербург — на втором месте, его выбрали 16,8 процента путешественников. Причем в столице респонденты чаще всего выбирали отели категории четыре звезды, в городе на Неве отдавали предпочтение объектам размещения без звезд — апартаментам, хостелам и гостевым домам.Сочи — на третьей строке списка, доля курорта — 6,6 процента визитов. Тут туристы чаще всего бронировали "трешки".Стамбул стал лидером среди зарубежных городов: каждый десятый пользователь оплачивал гостиницы там. Второе и третье место в списке самых популярных заграничных мест заняли Минск и Дубай. Туда отправились по пять процентов туристов, причем в Белоруссии они выбирали отели категории три звезды, а в ОАЭ — "пятерки".
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
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туризм, новости - туризм, россия, москва, санкт-петербург, отдых в россии, сочи, стамбул, минск, дубай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Санкт-Петербург, отдых в России, Сочи, Стамбул, Минск, Дубай
Названы самые популярные у туристов города в начале мая

OneTwoTrip: в майские праздники россияне чаще всего отдыхали в Москве и Стамбуле

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Определены самые популярные у туристов города для поездок на длинные майские выходные, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований на период с 28 апреля по 14 мая и выяснили, что за год спрос на зарубежные поездки вырос в полтора раза, а на отдых в России, наоборот, снизился на 10,2 процента.
В РФ больше всего пользователей отправились в Москву — так сделал каждый пятый турист.
Санкт-Петербург — на втором месте, его выбрали 16,8 процента путешественников. Причем в столице респонденты чаще всего выбирали отели категории четыре звезды, в городе на Неве отдавали предпочтение объектам размещения без звезд — апартаментам, хостелам и гостевым домам.
Сочи — на третьей строке списка, доля курорта — 6,6 процента визитов. Тут туристы чаще всего бронировали "трешки".
Стамбул стал лидером среди зарубежных городов: каждый десятый пользователь оплачивал гостиницы там. Второе и третье место в списке самых популярных заграничных мест заняли Минск и Дубай. Туда отправились по пять процентов туристов, причем в Белоруссии они выбирали отели категории три звезды, а в ОАЭ — "пятерки".
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