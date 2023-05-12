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Итальянский певец заявил, что не поехал на фестиваль в Москву из-за угроз - РИА Новости, 12.05.2023
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Шоубиз
 
15:37 12.05.2023 (обновлено: 15:40 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/pupo-1871324553.html
Итальянский певец заявил, что не поехал на фестиваль в Москву из-за угроз
Итальянский певец заявил, что не поехал на фестиваль в Москву из-за угроз - РИА Новости, 12.05.2023
Итальянский певец заявил, что не поехал на фестиваль в Москву из-за угроз
Итальянский певец Пупо (Энцо Гинацци) заявил, что не поехал на международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту – 2023" в Москве из-за полученных угроз,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:37
2023-05-12T15:40
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Итальянский певец Пупо (Энцо Гинацци) заявил, что не поехал на международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту – 2023" в Москве из-за полученных угроз, сообщает портал Dagospia. По словам исполнителя, он также связался с организаторами фестиваля, которые посоветовали ему отказаться от поездки. Пупо должен был появиться на фестивале в Государственном Кремлевском дворце второго мая как член жюри. Но уже тогда, как писали СМИ, его стали критиковать коллеги за поездку в Россию. Артист более 40 лет выступает на итальянской сцене. В середине 1980-х годов состоялись его гастроли в СССР, которые имели огромный успех. Артист тогда дал 40 концертов. После он не раз выступал в России, благодаря чему стал одним из самых любимых зарубежных исполнителей. Пупо подарил слушателям такие хиты, как Su Di Noi, Gelato al cioccolato и многие другие. В марте прошлого года Пупо исполнил на русском языке песню "Есть только миг", чтобы поддержать российскую культуру.
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москва, италия, государственный кремлевский дворец, россия, ялта, новости шоу-бизнеса, новости культуры
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Итальянский певец заявил, что не поехал на фестиваль в Москву из-за угроз

Певец Пупо заявил, что не поехал на фестиваль "Дорога на Ялту – 2023" из-за угроз

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкИтальянский певец и композитор Пупо
Итальянский певец и композитор Пупо - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Итальянский певец Пупо (Энцо Гинацци) заявил, что не поехал на международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту – 2023" в Москве из-за полученных угроз, сообщает портал Dagospia.
«
"Я не поехал в Москву, чтобы защитить свою семью, друзей и сотрудников, — поделился артист. — Я получил реальные угрозы, в том числе от людей, которые проникли в мою частную жизнь".
По словам исполнителя, он также связался с организаторами фестиваля, которые посоветовали ему отказаться от поездки.
«

"Они сказали: "Нет, Энцо, не рискуйте своей безопасностью и безопасностью тех, кто дорожит вами и вашим трудом", — добавил певец.

Пупо должен был появиться на фестивале в Государственном Кремлевском дворце второго мая как член жюри. Но уже тогда, как писали СМИ, его стали критиковать коллеги за поездку в Россию.
Артист более 40 лет выступает на итальянской сцене. В середине 1980-х годов состоялись его гастроли в СССР, которые имели огромный успех. Артист тогда дал 40 концертов.
После он не раз выступал в России, благодаря чему стал одним из самых любимых зарубежных исполнителей. Пупо подарил слушателям такие хиты, как Su Di Noi, Gelato al cioccolato и многие другие.
В марте прошлого года Пупо исполнил на русском языке песню "Есть только миг", чтобы поддержать российскую культуру.
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