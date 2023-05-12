https://ria.ru/20230512/pupo-1871324553.html

Итальянский певец заявил, что не поехал на фестиваль в Москву из-за угроз

Итальянский певец заявил, что не поехал на фестиваль в Москву из-за угроз - РИА Новости, 12.05.2023

Итальянский певец заявил, что не поехал на фестиваль в Москву из-за угроз

Итальянский певец Пупо (Энцо Гинацци) заявил, что не поехал на международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту – 2023" в Москве из-за полученных угроз,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:37

2023-05-12T15:37

2023-05-12T15:40

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Итальянский певец Пупо (Энцо Гинацци) заявил, что не поехал на международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту – 2023" в Москве из-за полученных угроз, сообщает портал Dagospia. По словам исполнителя, он также связался с организаторами фестиваля, которые посоветовали ему отказаться от поездки. Пупо должен был появиться на фестивале в Государственном Кремлевском дворце второго мая как член жюри. Но уже тогда, как писали СМИ, его стали критиковать коллеги за поездку в Россию. Артист более 40 лет выступает на итальянской сцене. В середине 1980-х годов состоялись его гастроли в СССР, которые имели огромный успех. Артист тогда дал 40 концертов. После он не раз выступал в России, благодаря чему стал одним из самых любимых зарубежных исполнителей. Пупо подарил слушателям такие хиты, как Su Di Noi, Gelato al cioccolato и многие другие. В марте прошлого года Пупо исполнил на русском языке песню "Есть только миг", чтобы поддержать российскую культуру.

https://ria.ru/20200328/1569284469.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

москва, италия, государственный кремлевский дворец, россия, ялта, новости шоу-бизнеса, новости культуры