https://ria.ru/20230512/pugacheva-1871277655.html
Помощница Пугачевой подтвердила отъезд певицы из России
Помощница Пугачевой подтвердила отъезд певицы из России - РИА Новости, 12.05.2023
Помощница Пугачевой подтвердила отъезд певицы из России
Помощница певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова в интервью "Абзацу" подтвердила отъезд певицы из России в Израиль вскоре после похорон Валентина Юдашкина. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:56
2023-05-12T13:56
2023-05-12T13:57
шоубиз
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алла пугачева
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валентин юдашкин
израиль
тель-авив
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Помощница певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова в интервью "Абзацу" подтвердила отъезд певицы из России в Израиль вскоре после похорон Валентина Юдашкина.По данным СМИ, Пугачева прибыла в Россию третьего мая и остановилась в своем подмосковном замке в деревне Грязь. Шестого мая артистка пришла на похороны к своему другу, модельеру Валентину Юдашкину. Она отказалась от общения с журналистами и не комментировала свое местонахождение. После начала спецоперации артистка вместе с семьей перебралась в Тель-Авив. Прошлым летом она ненадолго прилетела в Россию, но вскоре вернулась в Израиль.
https://ria.ru/20230505/vaykule-1869882591.html
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РИА Новости
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Помощница Пугачевой подтвердила отъезд певицы из России
Помощница Пугачевой подтвердила, что певица улетела в Израиль после похорон Юдашкина