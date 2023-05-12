https://ria.ru/20230512/pugacheva-1871277655.html

Помощница Пугачевой подтвердила отъезд певицы из России

Помощница Пугачевой подтвердила отъезд певицы из России - РИА Новости, 12.05.2023

Помощница Пугачевой подтвердила отъезд певицы из России

Помощница певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова в интервью "Абзацу" подтвердила отъезд певицы из России в Израиль вскоре после похорон Валентина Юдашкина. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:56

2023-05-12T13:56

2023-05-12T13:57

шоубиз

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алла пугачева

вячеслав зайцев

умер вячеслав зайцев

валентин юдашкин

израиль

тель-авив

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Помощница певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова в интервью "Абзацу" подтвердила отъезд певицы из России в Израиль вскоре после похорон Валентина Юдашкина.По данным СМИ, Пугачева прибыла в Россию третьего мая и остановилась в своем подмосковном замке в деревне Грязь. Шестого мая артистка пришла на похороны к своему другу, модельеру Валентину Юдашкину. Она отказалась от общения с журналистами и не комментировала свое местонахождение. После начала спецоперации артистка вместе с семьей перебралась в Тель-Авив. Прошлым летом она ненадолго прилетела в Россию, но вскоре вернулась в Израиль.

https://ria.ru/20230505/vaykule-1869882591.html

россия

израиль

тель-авив

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Александра Липатова

россия, алла пугачева, вячеслав зайцев, умер вячеслав зайцев, валентин юдашкин, израиль, тель-авив, знаменитости