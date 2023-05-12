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Помощница Пугачевой подтвердила отъезд певицы из России - РИА Новости, 12.05.2023
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Шоубиз
 
13:56 12.05.2023 (обновлено: 13:57 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/pugacheva-1871277655.html
Помощница Пугачевой подтвердила отъезд певицы из России
Помощница Пугачевой подтвердила отъезд певицы из России - РИА Новости, 12.05.2023
Помощница Пугачевой подтвердила отъезд певицы из России
Помощница певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова в интервью "Абзацу" подтвердила отъезд певицы из России в Израиль вскоре после похорон Валентина Юдашкина. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:56
2023-05-12T13:57
шоубиз
россия
алла пугачева
вячеслав зайцев
умер вячеслав зайцев
валентин юдашкин
израиль
тель-авив
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Помощница певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова в интервью "Абзацу" подтвердила отъезд певицы из России в Израиль вскоре после похорон Валентина Юдашкина.По данным СМИ, Пугачева прибыла в Россию третьего мая и остановилась в своем подмосковном замке в деревне Грязь. Шестого мая артистка пришла на похороны к своему другу, модельеру Валентину Юдашкину. Она отказалась от общения с журналистами и не комментировала свое местонахождение. После начала спецоперации артистка вместе с семьей перебралась в Тель-Авив. Прошлым летом она ненадолго прилетела в Россию, но вскоре вернулась в Израиль.
https://ria.ru/20230505/vaykule-1869882591.html
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Шоубиз, Россия, Алла Пугачева, Вячеслав Зайцев, Умер Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Израиль, Тель-Авив, Знаменитости
Помощница Пугачевой подтвердила отъезд певицы из России

Помощница Пугачевой подтвердила, что певица улетела в Израиль после похорон Юдашкина

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Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Помощница певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова в интервью "Абзацу" подтвердила отъезд певицы из России в Израиль вскоре после похорон Валентина Юдашкина.
«

"Уехала", – коротко ответила Чупракова.

По данным СМИ, Пугачева прибыла в Россию третьего мая и остановилась в своем подмосковном замке в деревне Грязь.
Шестого мая артистка пришла на похороны к своему другу, модельеру Валентину Юдашкину. Она отказалась от общения с журналистами и не комментировала свое местонахождение.
После начала спецоперации артистка вместе с семьей перебралась в Тель-Авив. Прошлым летом она ненадолго прилетела в Россию, но вскоре вернулась в Израиль.
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Аллы Пугачевой
5 мая, 12:28
 
ШоубизРоссияАлла ПугачеваВячеслав ЗайцевУмер Вячеслав ЗайцевВалентин ЮдашкинИзраильТель-АвивЗнаменитости
 
 
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