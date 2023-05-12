https://ria.ru/20230512/proryv-1871184593.html

Минобороны опровергло сообщения о прорывах сил ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны опровергло сообщения о прорывах сил ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 12.05.2023

Минобороны опровергло сообщения о прорывах сил ВСУ в зоне спецоперации

Информация о порыве обороны на различных участках фронта не соответствует действительности, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T06:12

2023-05-12T06:12

2023-05-12T06:12

специальная военная операция на украине

украина

россия

апты алаудинов

денис шмыгаль

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Информация о порыве обороны на различных участках фронта не соответствует действительности, сообщили в четверг в Минобороны РФ.В Минобороны подчеркнули, что "общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем".Обстановка под АвдеевкойКиев не предпринимает активных действий на Авдеевском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости замкомандира танкового полка, выполняющего ряд задач на данном участке фронта."По обстановке на Авдеевском направлении: противник якобы пытается, по информации всех СМИ, стягивать свои силы, но обстановка говорит о другом, что никто никуда не движется, активности (украинских войск) не замечено", - сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что российские силы, в свою очередь, продолжают продвижение на данном участке.По его словам, в случае контрнаступления Киева бойцы на данном участке готовы его встретить."Ничего сверхъестественного"Украинская армия не сможет сделать ничего сверхъестественного теми силами, которые у него есть на сегодняшний день, заявил РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов."Ничего сверхъестественного не сможет сделать противник теми силами и средствами, которые у него накоплены на данный момент. Никаким образом это не поменяет ни историю, ни ход войны, ни итог этой войны", - сказал он.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.

https://ria.ru/20230512/vostok-1871182828.html

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Алексей Калабанов

украина, россия, апты алаудинов, денис шмыгаль, министерство обороны рф (минобороны рф)