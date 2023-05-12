В Херсонской области разработали программу развития региона до 2025 года
Сальдо сообщил о разработке программы развития Херсонской области до 2025 года
© РИА НовостиНовая Каховка в Херсонской области
© РИА Новости
Новая Каховка в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о разработке программы социально-экономического развития региона на 2023-2025 годы.
"В ходе рабочей встречи с министром экономического развития Константином Костиным подписал региональную программу социально-экономического развития Херсонской области на 2023-2025 годы, созданную на основе соответствующей федеральной программы с учетом текущей ситуации и местных условий", - написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщил Сальдо, специалисты всех министерств и ведомств области детально проработали конкретный комплекс мероприятий, направленный на стабилизацию социальной обстановки и обеспечение экспоненциального роста экономических показателей региона в текущих условиях. "Программа содержит мероприятия различных сфер деятельности, включая крупные инфраструктурные проекты, социальную сферу, образование и здравоохранение, которые коснутся всех без исключения жителей Херсонщины. План реализации предусматривает мультипликативный экономический эффект развития, когда выполнение одних мероприятий усиливают результат других", - рассказал врио губернатора.
В частности, документ включает строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц и других социальных объектов, а в дальнейшем - развитие транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма и промышленности.
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"Рост доходов населения, свободный доступ к высококачественной медицинской помощи и современное образование являются ключевыми ориентирами в реализации принятой программы. Первые результаты проводимой работы рассчитываем увидеть уже в текущем году, не только в отчетах, но и в жизни наших сограждан", - отметил Сальдо.
Как ранее сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, новые регионы должны представить в правительство России свои детализированные планы социально-экономического развития в рамках общей утвержденной программы.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.