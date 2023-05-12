https://ria.ru/20230512/programma-1871434518.html

В Херсонской области разработали программу развития региона до 2025 года

В Херсонской области разработали программу развития региона до 2025 года - РИА Новости, 12.05.2023

В Херсонской области разработали программу развития региона до 2025 года

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о разработке программы социально-экономического развития региона на 2023-2025 годы. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T21:43

2023-05-12T21:43

2023-05-12T21:43

экономика

херсонская область

владимир сальдо

константин костин

общество

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о разработке программы социально-экономического развития региона на 2023-2025 годы. "В ходе рабочей встречи с министром экономического развития Константином Костиным подписал региональную программу социально-экономического развития Херсонской области на 2023-2025 годы, созданную на основе соответствующей федеральной программы с учетом текущей ситуации и местных условий", - написал он в своем Telegram-канале. Как сообщил Сальдо, специалисты всех министерств и ведомств области детально проработали конкретный комплекс мероприятий, направленный на стабилизацию социальной обстановки и обеспечение экспоненциального роста экономических показателей региона в текущих условиях. "Программа содержит мероприятия различных сфер деятельности, включая крупные инфраструктурные проекты, социальную сферу, образование и здравоохранение, которые коснутся всех без исключения жителей Херсонщины. План реализации предусматривает мультипликативный экономический эффект развития, когда выполнение одних мероприятий усиливают результат других", - рассказал врио губернатора. В частности, документ включает строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц и других социальных объектов, а в дальнейшем - развитие транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма и промышленности. Как ранее сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, новые регионы должны представить в правительство России свои детализированные планы социально-экономического развития в рамках общей утвержденной программы. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230425/krym-1867583105.html

https://ria.ru/20230512/frt-1871327608.html

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экономика, херсонская область , владимир сальдо, константин костин, общество, россия