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ЦБ описал сценарий двухлетнего восстановления экономики - РИА Новости, 12.05.2023
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11:39 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/prognoz-1871243887.html
ЦБ описал сценарий двухлетнего восстановления экономики
ЦБ описал сценарий двухлетнего восстановления экономики - РИА Новости, 12.05.2023
ЦБ описал сценарий двухлетнего восстановления экономики
В 2024 году экономика России продолжит восстанавливаться и к концу указанного периода вернется на уровень двухлетней давности, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:39
2023-05-12T11:39
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В 2024 году экономика России продолжит восстанавливаться и к концу указанного периода вернется на уровень двухлетней давности, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад Банка России.В материале указали, что во втором квартале 2023 года российскую экономику ожидает рост на 4,2 процента.Темп прироста ВВП к 2025 году стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5 процента, добавил регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ описал сценарий двухлетнего восстановления экономики

"Ъ": Центробанк описал сценарий двухлетнего восстановления экономики до стабильного

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В 2024 году экономика России продолжит восстанавливаться и к концу указанного периода вернется на уровень двухлетней давности, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад Банка России.
«

"В 2022 году основой роста экономики была загрузка мощностей промышленности, показывающая рекордные цифры. В 2023 году ею является потребительский спрос", — говорится в статье.

В материале указали, что во втором квартале 2023 года российскую экономику ожидает рост на 4,2 процента.
Темп прироста ВВП к 2025 году стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5 процента, добавил регулятор.
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