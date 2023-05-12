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ЦБ описал сценарий двухлетнего восстановления экономики
ЦБ описал сценарий двухлетнего восстановления экономики - РИА Новости, 12.05.2023
ЦБ описал сценарий двухлетнего восстановления экономики
В 2024 году экономика России продолжит восстанавливаться и к концу указанного периода вернется на уровень двухлетней давности, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:39
2023-05-12T11:39
2023-05-12T11:39
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В 2024 году экономика России продолжит восстанавливаться и к концу указанного периода вернется на уровень двухлетней давности, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад Банка России.В материале указали, что во втором квартале 2023 года российскую экономику ожидает рост на 4,2 процента.Темп прироста ВВП к 2025 году стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5 процента, добавил регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ описал сценарий двухлетнего восстановления экономики
"Ъ": Центробанк описал сценарий двухлетнего восстановления экономики до стабильного