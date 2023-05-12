https://ria.ru/20230512/prognoz-1871243887.html

ЦБ описал сценарий двухлетнего восстановления экономики

ЦБ описал сценарий двухлетнего восстановления экономики - РИА Новости, 12.05.2023

ЦБ описал сценарий двухлетнего восстановления экономики

В 2024 году экономика России продолжит восстанавливаться и к концу указанного периода вернется на уровень двухлетней давности, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:39

2023-05-12T11:39

2023-05-12T11:39

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В 2024 году экономика России продолжит восстанавливаться и к концу указанного периода вернется на уровень двухлетней давности, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад Банка России.В материале указали, что во втором квартале 2023 года российскую экономику ожидает рост на 4,2 процента.Темп прироста ВВП к 2025 году стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5 процента, добавил регулятор.

https://ria.ru/20230512/kredity-1871181576.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)