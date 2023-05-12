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Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног - РИА Новости, 12.05.2023
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17:07 12.05.2023 (обновлено: 18:20 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/prilepin-1871372502.html
Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног
Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног - РИА Новости, 12.05.2023
Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног
Писателю Захару Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:07
2023-05-12T18:20
россия
нижегородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
захар прилепин
общество
происшествия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Писателю Захару Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, сообщили в его пресс-службе.Уточняется, что состояние Прилепина стабильное. Его ввели в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза. В пресс-службе также уточнили, что врачи приняли решение оставить писателя в палате интенсивной терапии.Машину публициста взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Прилепин получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в терроризме. Поиск других причастных к преступлению продолжается.
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россия, нижегородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захар прилепин, общество, происшествия
Россия, Нижегородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Захар Прилепин, Общество, Происшествия
Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног

Писателю Захару Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Писателю Захару Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, сообщили в его пресс-службе.
«

"Сегодня успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения", — рассказали там.

Уточняется, что состояние Прилепина стабильное. Его ввели в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза. В пресс-службе также уточнили, что врачи приняли решение оставить писателя в палате интенсивной терапии.
Машину публициста взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Прилепин получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в терроризме. Поиск других причастных к преступлению продолжается.
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РоссияНижегородская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Захар ПрилепинОбществоПроисшествия
 
 
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