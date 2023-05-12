https://ria.ru/20230512/prilepin-1871372502.html
Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног
Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног - РИА Новости, 12.05.2023
Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног
Писателю Захару Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:07
2023-05-12T17:07
2023-05-12T18:20
россия
нижегородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
захар прилепин
общество
происшествия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Писателю Захару Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, сообщили в его пресс-службе.Уточняется, что состояние Прилепина стабильное. Его ввели в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза. В пресс-службе также уточнили, что врачи приняли решение оставить писателя в палате интенсивной терапии.Машину публициста взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Прилепин получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в терроризме. Поиск других причастных к преступлению продолжается.
https://ria.ru/20230511/prilepin-1871063407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижегородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захар прилепин, общество, происшествия
Россия, Нижегородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Захар Прилепин, Общество, Происшествия
Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног
Писателю Захару Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног