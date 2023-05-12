https://ria.ru/20230512/prilepin-1871372502.html

Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног

Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног - РИА Новости, 12.05.2023

Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног

Писателю Захару Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:07

2023-05-12T17:07

2023-05-12T18:20

россия

нижегородская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

захар прилепин

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870142890_0:128:3076:1858_1920x0_80_0_0_ec83604cb437910149013ce195ddd77d.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Писателю Захару Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, сообщили в его пресс-службе.Уточняется, что состояние Прилепина стабильное. Его ввели в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза. В пресс-службе также уточнили, что врачи приняли решение оставить писателя в палате интенсивной терапии.Машину публициста взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Прилепин получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в терроризме. Поиск других причастных к преступлению продолжается.

https://ria.ru/20230511/prilepin-1871063407.html

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, нижегородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захар прилепин, общество, происшествия