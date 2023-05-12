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В Приангарье откроется филиал госфонда "Защитники Отечества"

В Приангарье откроется филиал госфонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 12.05.2023

В Приангарье откроется филиал госфонда "Защитники Отечества"

Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" откроется в Иркутской области до 1 июня, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T07:36

2023-05-12T07:36

2023-05-12T07:36

общество

иркутская область

игорь кобзев

иркутск

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ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" откроется в Иркутской области до 1 июня, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На сессии законодательного собрания Иркутской области в пятницу губернатор региона Игорь Кобзев обратился с ежегодным посланием к депутатам. Он рассказал о положении дел в социально-экономической сфере Приангарья и ключевых направлениях работы, которые необходимо усилить. В частности, он обратил внимание на необходимость дополнить список мер поддержки участников СВО и их семей. По словам главы региона, до 1 июня в Иркутской области откроется филиал госфонда "Защитники Отечества". "Правительство региона сейчас активно занимается решением этой задачи. До 1 июня региональное отделение фонда должно заработать. В настоящее время выбрано помещение для размещения филиала Фонда в Иркутске, проведен подбор кандидатов для назначения социальными координаторами", - сказал Игорь Кобзев. Он также предложил правительству региона до 1 июля проработать вопрос оказания финансовой помощи семьям, чьи родственники считаются пропавшими без вести.

https://ria.ru/20230417/vyplaty-1865886097.html

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общество, иркутская область, игорь кобзев, иркутск