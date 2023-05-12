https://ria.ru/20230512/poteri-1871299976.html
Киев потерял более 75 человек за сутки на Краснолиманском направлении
Киев потерял более 75 человек за сутки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 12.05.2023
Киев потерял более 75 человек за сутки на Краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы противника, Киев потерял более 75 человек, самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:06
2023-05-12T14:06
2023-05-12T14:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На краснолиманском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы противника, Киев потерял более 75 человек, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, на краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районе населенного пункта Торское ДНР. "В течение ночи в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы. За сутки уничтожено более 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев потерял более 75 человек за сутки на Краснолиманском направлении
Минобороны: Киев потерял более 75 человек за сутки на Краснолиманском направлении