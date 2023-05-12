https://ria.ru/20230512/poteri-1871299976.html

Киев потерял более 75 человек за сутки на Краснолиманском направлении

Киев потерял более 75 человек за сутки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 12.05.2023

Киев потерял более 75 человек за сутки на Краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы противника, Киев потерял более 75 человек, самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:06

2023-05-12T14:06

2023-05-12T14:06

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На краснолиманском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы противника, Киев потерял более 75 человек, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, на краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районе населенного пункта Торское ДНР. "В течение ночи в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы. За сутки уничтожено более 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины