https://ria.ru/20230512/pomosch-1871413288.html

Белый дом: США при дефолте могут помогать Украине до конца финансового года

Белый дом: США при дефолте могут помогать Украине до конца финансового года - РИА Новости, 12.05.2023

Белый дом: США при дефолте могут помогать Украине до конца финансового года

США даже в случае наступления дефолта сохранят возможность оказывать помощь Украине до конца текущего финансового года за счет уже выделенных конгрессом... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:19

2023-05-12T19:19

2023-05-12T19:26

специальная военная операция на украине

сша

украина

киев

джон кирби

джо байден

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. США даже в случае наступления дефолта сохранят возможность оказывать помощь Украине до конца текущего финансового года за счет уже выделенных конгрессом средств, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Что касается поддержки Украины, то она зависит от ассигнований, которые были выделены нам конгрессом в минувшем году. Мы все еще задействуем эти выделенные средства и ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца текущего финансового года", - сказал Кирби на брифинге, комментируя перспективы наступления дефолта в США и то, как это может сказаться на дальнейшей поддержке Киева.Текущий финансовый год в США завершается 30 сентября.Власти США в настоящее время призывают конгресс повысить потолок госдолга, закрепленный на уровне 31,4 триллиона долларов. Республиканцы, контролирующие палату представителей, выступают за сокращение государственных расходов в качестве условия для увеличения задолженности. Администрация Джо Байдена требует от конгресса поднять потолок без каких-либо условий.Ранее минфин США начал применять чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований, чтобы избежать дефолта. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен выступила с предупреждением, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

https://ria.ru/20230512/defolt-1871260958.html

сша

украина

киев

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сша, украина, киев, джон кирби, джо байден, джанет йеллен