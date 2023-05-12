Белый дом: США при дефолте могут помогать Украине до конца финансового года
Белый дом: США даже в случае дефолта смогут помогать Украине до конца финансового года
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. США даже в случае наступления дефолта сохранят возможность оказывать помощь Украине до конца текущего финансового года за счет уже выделенных конгрессом средств, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Что касается поддержки Украины, то она зависит от ассигнований, которые были выделены нам конгрессом в минувшем году. Мы все еще задействуем эти выделенные средства и ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца текущего финансового года", - сказал Кирби на брифинге, комментируя перспективы наступления дефолта в США и то, как это может сказаться на дальнейшей поддержке Киева.
Текущий финансовый год в США завершается 30 сентября.
Власти США в настоящее время призывают конгресс повысить потолок госдолга, закрепленный на уровне 31,4 триллиона долларов. Республиканцы, контролирующие палату представителей, выступают за сокращение государственных расходов в качестве условия для увеличения задолженности. Администрация Джо Байдена требует от конгресса поднять потолок без каких-либо условий.
Ранее минфин США начал применять чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований, чтобы избежать дефолта. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен выступила с предупреждением, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.