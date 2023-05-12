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Из Кузбасса в Луганск прибыла фура с гуманитарным грузом для участников СВО - РИА Новости, 12.05.2023
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17:29 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/pomosch-1871382128.html
Из Кузбасса в Луганск прибыла фура с гуманитарным грузом для участников СВО
Из Кузбасса в Луганск прибыла фура с гуманитарным грузом для участников СВО - РИА Новости, 12.05.2023
Из Кузбасса в Луганск прибыла фура с гуманитарным грузом для участников СВО
Фура с гуманитарной помощью, предназначенной для кузбассовцев-участников СВО, прибыла в Луганск, написал в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:29
2023-05-12T17:29
надежные люди
общество
луганск
кемеровская область
белово
сергей цивилев
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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КЕМЕРОВО, 12 мая – РИА Новости. Фура с гуманитарной помощью, предназначенной для кузбассовцев-участников СВО, прибыла в Луганск, написал в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Губернатор уточнил, что груз отправился 8 мая с Центральной площади города Белово в рамках автопробега "Эстафета памяти "Кузбасс – фронту!". В формировании посылок для бойцов принимали участие жители города, коллективы предприятий, общественные организации. "Весь Кузбасс объединился в желании помочь нашим бойцам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Это чувство надежного тыла, поддержка не только родных и близких, но и всех граждан нашей страны позволяют нашим воинам храбро сражаться, дают уверенность в скорой Победе", — написал Цивилев. Глава региона уточнил, что в составе гуманитарного груза тепловизоры, квадрокоптеры, маскировочные сети, маскировочные костюмы, шлемы различных видов, защитные очки, маски, тактические накидки, которые производит беловская фирма "СтильФорм", натуральные сухие супы и каши, которые готовят волонтеры в Кузбассе. В зону СВО также отправлены два автомобиля УАЗ.
https://ria.ru/20230512/pomosch-1871230836.html
луганск
кемеровская область
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общество, луганск, кемеровская область, белово, сергей цивилев, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Общество, Луганск, Кемеровская область, Белово, Сергей Цивилев, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Надежные люди
Из Кузбасса в Луганск прибыла фура с гуманитарным грузом для участников СВО

Цивилев: фура с гуманитарной помощью для кузбассовцев — участников СВО прибыла в Луганск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 12 мая – РИА Новости. Фура с гуманитарной помощью, предназначенной для кузбассовцев-участников СВО, прибыла в Луганск, написал в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Губернатор уточнил, что груз отправился 8 мая с Центральной площади города Белово в рамках автопробега "Эстафета памяти "Кузбасс – фронту!".
В формировании посылок для бойцов принимали участие жители города, коллективы предприятий, общественные организации.
"Весь Кузбасс объединился в желании помочь нашим бойцам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Это чувство надежного тыла, поддержка не только родных и близких, но и всех граждан нашей страны позволяют нашим воинам храбро сражаться, дают уверенность в скорой Победе", — написал Цивилев.
Глава региона уточнил, что в составе гуманитарного груза тепловизоры, квадрокоптеры, маскировочные сети, маскировочные костюмы, шлемы различных видов, защитные очки, маски, тактические накидки, которые производит беловская фирма "СтильФорм", натуральные сухие супы и каши, которые готовят волонтеры в Кузбассе. В зону СВО также отправлены два автомобиля УАЗ.
Три фуры с гуманитарной помощью отправили из Удмуртии в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Из Удмуртии в зону спецоперации отправили три фуры с гуманитарной помощью
Вчера, 11:13
 
Надежные людиОбществоЛуганскКемеровская областьБеловоСергей ЦивилевУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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