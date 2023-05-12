https://ria.ru/20230512/pomosch-1871382128.html

Из Кузбасса в Луганск прибыла фура с гуманитарным грузом для участников СВО

Из Кузбасса в Луганск прибыла фура с гуманитарным грузом для участников СВО - РИА Новости, 12.05.2023

Из Кузбасса в Луганск прибыла фура с гуманитарным грузом для участников СВО

Фура с гуманитарной помощью, предназначенной для кузбассовцев-участников СВО, прибыла в Луганск, написал в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:29

2023-05-12T17:29

2023-05-12T17:29

надежные люди

общество

луганск

кемеровская область

белово

сергей цивилев

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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КЕМЕРОВО, 12 мая – РИА Новости. Фура с гуманитарной помощью, предназначенной для кузбассовцев-участников СВО, прибыла в Луганск, написал в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Губернатор уточнил, что груз отправился 8 мая с Центральной площади города Белово в рамках автопробега "Эстафета памяти "Кузбасс – фронту!". В формировании посылок для бойцов принимали участие жители города, коллективы предприятий, общественные организации. "Весь Кузбасс объединился в желании помочь нашим бойцам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Это чувство надежного тыла, поддержка не только родных и близких, но и всех граждан нашей страны позволяют нашим воинам храбро сражаться, дают уверенность в скорой Победе", — написал Цивилев. Глава региона уточнил, что в составе гуманитарного груза тепловизоры, квадрокоптеры, маскировочные сети, маскировочные костюмы, шлемы различных видов, защитные очки, маски, тактические накидки, которые производит беловская фирма "СтильФорм", натуральные сухие супы и каши, которые готовят волонтеры в Кузбассе. В зону СВО также отправлены два автомобиля УАЗ.

https://ria.ru/20230512/pomosch-1871230836.html

луганск

кемеровская область

белово

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Наталья Макарова

общество, луганск, кемеровская область, белово, сергей цивилев, ульяновский автомобильный завод (уаз)