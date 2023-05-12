https://ria.ru/20230512/pomosch-1871382128.html
Из Кузбасса в Луганск прибыла фура с гуманитарным грузом для участников СВО
Из Кузбасса в Луганск прибыла фура с гуманитарным грузом для участников СВО - РИА Новости, 12.05.2023
Из Кузбасса в Луганск прибыла фура с гуманитарным грузом для участников СВО
Фура с гуманитарной помощью, предназначенной для кузбассовцев-участников СВО, прибыла в Луганск, написал в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:29
2023-05-12T17:29
2023-05-12T17:29
надежные люди
общество
луганск
кемеровская область
белово
сергей цивилев
ульяновский автомобильный завод (уаз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839773249_0:0:3269:1839_1920x0_80_0_0_a57d8a9796f426f1bc93e897f63490f9.jpg
КЕМЕРОВО, 12 мая – РИА Новости. Фура с гуманитарной помощью, предназначенной для кузбассовцев-участников СВО, прибыла в Луганск, написал в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Губернатор уточнил, что груз отправился 8 мая с Центральной площади города Белово в рамках автопробега "Эстафета памяти "Кузбасс – фронту!". В формировании посылок для бойцов принимали участие жители города, коллективы предприятий, общественные организации. "Весь Кузбасс объединился в желании помочь нашим бойцам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Это чувство надежного тыла, поддержка не только родных и близких, но и всех граждан нашей страны позволяют нашим воинам храбро сражаться, дают уверенность в скорой Победе", — написал Цивилев. Глава региона уточнил, что в составе гуманитарного груза тепловизоры, квадрокоптеры, маскировочные сети, маскировочные костюмы, шлемы различных видов, защитные очки, маски, тактические накидки, которые производит беловская фирма "СтильФорм", натуральные сухие супы и каши, которые готовят волонтеры в Кузбассе. В зону СВО также отправлены два автомобиля УАЗ.
https://ria.ru/20230512/pomosch-1871230836.html
луганск
кемеровская область
белово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839773249_538:0:3269:2048_1920x0_80_0_0_e42b42e2939208f89ef225f57c634950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, луганск, кемеровская область, белово, сергей цивилев, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Общество, Луганск, Кемеровская область, Белово, Сергей Цивилев, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Из Кузбасса в Луганск прибыла фура с гуманитарным грузом для участников СВО
Цивилев: фура с гуманитарной помощью для кузбассовцев — участников СВО прибыла в Луганск