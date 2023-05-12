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Студентам педвузов из семей участников СВО будет оказана соцподдержка

Студентам педвузов из семей участников СВО будет оказана соцподдержка - РИА Новости, 12.05.2023

Студентам педвузов из семей участников СВО будет оказана соцподдержка

Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам установить меры социальной поддержки для их студентов – членов семей участников специальной военной... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:27

2023-05-12T15:27

2023-05-12T15:27

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам установить меры социальной поддержки для их студентов – членов семей участников специальной военной операции (СВО). Информация об оказании помощи таким студентам появится на сайтах педвузов.Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул необходимость адресной поддержки студентов из семей участников СВО."В Год педагога и наставника очень важна адресная поддержка тех, кто решил связать свою жизнь с профессией учителя. И конечно, важно поддерживать ребят, студентов педвузов, из семей участников специальной военной операции, которые сегодня героически защищают наше Отечество", – отметил Сергей Кравцов.В список предлагаемых мер социальной поддержки могут входить ежемесячные и единовременные выплаты; предоставление жилых помещений в общежитии в первоочередном порядке; освобождение или снижение размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем и коммунальные услуги в общежитии); ежегодная компенсация проезда к месту жительства и обратно к месту учебы, если педагогический вуз находится в другом населенном пункте.Также для студентов из семей участников СВО может быть снижена стоимость платных образовательных услуг, в том числе предоставлена рассрочка на внесение платы по договору.Кроме того, детям участников СВО может быть предоставлено бесплатное обучение на подготовительном отделении педагогического вуза, а также бесплатное второе среднее профессиональное образование в случае наличия в педагогическом вузе обучения по программам СПО.Педагогическим вузам рекомендуется рассмотреть утверждение мер поддержки по содействию в трудоустройстве детей участников СВО и помощь в заключении договоров о целевом обучении.Студентам из семей участников СВО может предоставляться право на бесплатное обучение по образовательным программам дополнительного профессионального образования, бесплатное посещение физкультурно-оздоровительных комплексов (спортивные секции, бассейны, тренажерные залы).Для детей участников СВО педагогическому вузу рекомендуется организовать психологическую помощь, в том числе психологическое сопровождение.Педагогические университеты и институты могут устанавливать и другие меры социальной поддержки самостоятельно. Все меры должны быть закреплены на уровне локальных нормативных актов педагогических университетов и институтов. Информация о предоставлении помощи должна быть размещена на официальных сайтах педагогических вузов.Кроме того, педвузам предложено организовать волонтерские центры помощи участникам СВО и членам их семей.В честь участников Великой Отечественной войны и участников СВО в педагогических университетах и институтах Минпросвещения России рекомендовано открывать мемориальные доски и создавать аллеи памяти, а имена погибших при исполнении воинского долга и защите Отечества размещать на стенах Памяти и Славы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование