https://ria.ru/20230512/polsha-1871219641.html

В МИД рассказали об ответе на изъятие Польшей средств посольства России

В МИД рассказали об ответе на изъятие Польшей средств посольства России - РИА Новости, 12.05.2023

В МИД рассказали об ответе на изъятие Польшей средств посольства России

В ответ на незаконное изъятие средств со счетов посольства России в Польше российская сторона допускает возможность использования асимметричных мер, заявила... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:32

2023-05-12T10:32

2023-05-12T10:49

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в мире

польша

мария захарова

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В ответ на незаконное изъятие средств со счетов посольства России в Польше российская сторона допускает возможность использования асимметричных мер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Банковские счета посольства и торгпредства России в Польше были заблокированы Окружной прокуратурой Варшавы в феврале 2022 года "по подозрению в использовании денежных средств для финансирования терроризма"."Подобные вопиющие действия польских властей противоречат как традиционным принципам общения цивилизованных государств, так и всем правовым нормам, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Протесты посольства, многочисленные попытки напомнить полякам о международном праве и призывы не демонстрировать столь явно правовой нигилизм оказались безуспешными. В результате в качестве ответной меры в марте 2022 года были заблокированы счета посольства Польши в России и заморожены находящиеся на них средства", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По ее данным, 3 марта основная часть хранившихся на счетах российских заграничных учреждений средств была переведена на счета региональной прокуратуры в Польше в качестве "вещественных доказательств"."Таким образом, хотя и преждевременно говорить об изъятии или конфискации средств, использовать их мы по-прежнему не можем. Продолжим добиваться справедливости правовыми средствами. При этом, поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20230510/polsha-1870888705.html

https://ria.ru/20230510/izyatie-1870808590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, польша, мария захарова, варшава