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В МИД рассказали об ответе на изъятие Польшей средств посольства России - РИА Новости, 12.05.2023
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10:32 12.05.2023 (обновлено: 10:49 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/polsha-1871219641.html
В МИД рассказали об ответе на изъятие Польшей средств посольства России
В МИД рассказали об ответе на изъятие Польшей средств посольства России - РИА Новости, 12.05.2023
В МИД рассказали об ответе на изъятие Польшей средств посольства России
В ответ на незаконное изъятие средств со счетов посольства России в Польше российская сторона допускает возможность использования асимметричных мер, заявила... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:32
2023-05-12T10:49
россия
в мире
польша
мария захарова
варшава
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В ответ на незаконное изъятие средств со счетов посольства России в Польше российская сторона допускает возможность использования асимметричных мер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Банковские счета посольства и торгпредства России в Польше были заблокированы Окружной прокуратурой Варшавы в феврале 2022 года "по подозрению в использовании денежных средств для финансирования терроризма"."Подобные вопиющие действия польских властей противоречат как традиционным принципам общения цивилизованных государств, так и всем правовым нормам, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Протесты посольства, многочисленные попытки напомнить полякам о международном праве и призывы не демонстрировать столь явно правовой нигилизм оказались безуспешными. В результате в качестве ответной меры в марте 2022 года были заблокированы счета посольства Польши в России и заморожены находящиеся на них средства", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По ее данным, 3 марта основная часть хранившихся на счетах российских заграничных учреждений средств была переведена на счета региональной прокуратуры в Польше в качестве "вещественных доказательств"."Таким образом, хотя и преждевременно говорить об изъятии или конфискации средств, использовать их мы по-прежнему не можем. Продолжим добиваться справедливости правовыми средствами. При этом, поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер", - заявила Захарова.
https://ria.ru/20230510/polsha-1870888705.html
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россия, в мире, польша, мария захарова, варшава
Россия, В мире, Польша, Мария Захарова, Варшава
В МИД рассказали об ответе на изъятие Польшей средств посольства России

В МИД допустили асимметричный ответ на изъятие Польшей средств со счетов посольства

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В ответ на незаконное изъятие средств со счетов посольства России в Польше российская сторона допускает возможность использования асимметричных мер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Банковские счета посольства и торгпредства России в Польше были заблокированы Окружной прокуратурой Варшавы в феврале 2022 года "по подозрению в использовании денежных средств для финансирования терроризма".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
МИД выразил протест поверенному в делах Польши
10 мая, 19:23
"Подобные вопиющие действия польских властей противоречат как традиционным принципам общения цивилизованных государств, так и всем правовым нормам, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Протесты посольства, многочисленные попытки напомнить полякам о международном праве и призывы не демонстрировать столь явно правовой нигилизм оказались безуспешными. В результате в качестве ответной меры в марте 2022 года были заблокированы счета посольства Польши в России и заморожены находящиеся на них средства", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
По ее данным, 3 марта основная часть хранившихся на счетах российских заграничных учреждений средств была переведена на счета региональной прокуратуры в Польше в качестве "вещественных доказательств".
"Таким образом, хотя и преждевременно говорить об изъятии или конфискации средств, использовать их мы по-прежнему не можем. Продолжим добиваться справедливости правовыми средствами. При этом, поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер", - заявила Захарова.
Старый город в Гданьске, Польша - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Польша изъяла 1,2 миллиона долларов у посольства и торгпредства России
10 мая, 15:23
 
РоссияВ миреПольшаМария ЗахароваВаршава
 
 
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