В МИД рассказали об ответе на изъятие Польшей средств посольства России
В МИД допустили асимметричный ответ на изъятие Польшей средств со счетов посольства
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В ответ на незаконное изъятие средств со счетов посольства России в Польше российская сторона допускает возможность использования асимметричных мер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Банковские счета посольства и торгпредства России в Польше были заблокированы Окружной прокуратурой Варшавы в феврале 2022 года "по подозрению в использовании денежных средств для финансирования терроризма".
"Подобные вопиющие действия польских властей противоречат как традиционным принципам общения цивилизованных государств, так и всем правовым нормам, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Протесты посольства, многочисленные попытки напомнить полякам о международном праве и призывы не демонстрировать столь явно правовой нигилизм оказались безуспешными. В результате в качестве ответной меры в марте 2022 года были заблокированы счета посольства Польши в России и заморожены находящиеся на них средства", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
По ее данным, 3 марта основная часть хранившихся на счетах российских заграничных учреждений средств была переведена на счета региональной прокуратуры в Польше в качестве "вещественных доказательств".
"Таким образом, хотя и преждевременно говорить об изъятии или конфискации средств, использовать их мы по-прежнему не можем. Продолжим добиваться справедливости правовыми средствами. При этом, поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер", - заявила Захарова.